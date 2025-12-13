  1. جامعه
انتصاب سرپرست معاونت برنامه‌ریزی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران

طی حکمی از سوی رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران «مرتضی اصغری» به عنوان سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی این سازمان انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در متن حکم علی نصیری خطاب به مرتضی اصغری آمده است: نظر به شایستگی‌های فردی، تعهد، تخصص و تجارب ارزنده علمی و عملیاتی، به موجب این حکم شما را به عنوان «سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی» سازمان منصوب می‌کنم. انتظار می‌رود با اتکال به خداوند متعال و بهره‌گیری از کلیه ظرفیت‌های موجود و بهره‌مندی از تجارب ارزنده، همکاران سازمان با برنامه‌ریزی، هدایت و نظارت هوشمندانه نسبت به انجام هر چه بهتر وظایف محوله، پایش پروژه‌ها، ارتقای بهره‌وری و توسعه رفاه کارکنان سازمان اهتمام ورزید و با نگاه دقیق، علمی و متکی بر روحیه خدمت‌رسانی و خدمتگذاری، سازمان را در نیل به اهداف عالیه و پیشرفت بهینه امور و حرکت «به سوی شهر ایمن و آماده» یاری کنید.

بنابراین گزارش، در مراسم تکریم و معارفه سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی سازمان، همچنین از خدمات علی عبداله‌ئیان معاون پیشین سازمان تقدیر به عمل آمد.

فاطمه کریمی

