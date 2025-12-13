افزایش ۲۶ درصدی شهربانوها طی ۴ سال اخیر در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم افتتاحیه پروژه‌های توسعه و بهسازی زیرساخت‌های کارآفرینی، توانمندسازی و فراغتی بانوان شهر تهران همزمان با یکصد و نود و پنجمین پویش امید و افتخار امروز با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران، مریم اردبیلی رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران و مجید باقری معاون برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران برگزار شد.

مریم اردبیلی، رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران در این مراسم با تبریک میلاد باسعادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا (س) از زنان شاغل شهرداری تهران به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین گنجینه‌های منابع انسانی کشور یاد کرد و گفت: حضور نزدیک به ۱۲ هزار بانوی شاغل در شهرداری تهران که بیش از ۹۰ درصد آن‌ها دارای تخصص و مدارک تحصیلی عالی هستند، نمونه‌ای موفق از تحقق الگوی سوم زن مسلمان ایرانی است؛ الگویی که در آن، زنان در کنار ایفای نقش‌های خانوادگی و مادری، نقش‌آفرینی مؤثر و حرفه‌ای در عرصه مدیریت و خدمت‌رسانی شهری دارند.

وی با قدردانی از حمایت‌های رئیس شورای اسلامی شهر تهران، معاونت منابع انسانی شهرداری و مجموعه‌های رفاهی، اظهار کرد: در چهار سال گذشته تلاش کردیم از ظرفیت‌های زنان شهر تهران به بهترین شکل استفاده کنیم و بسیاری از دستاوردهای امروز، حاصل همراهی و تلاش خود بانوان شاغل در مجموعه شهرداری است.

رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران با اشاره به استقبال بانوان از برنامه‌های نشاط سازمانی افزود: در دوره اخیر جشنواره‌های ویژه شاغلان، ۵ هزار و ۷۰۰ نفر از بانوان همکار مشارکت داشتند و در دوره قبل نیز ۲۷۰۰ نفر حضور داشتند؛ در مجموع بیش از ۸ هزار بانوی شاغل از ظرفیت بوستان‌ها و مجموعه‌های ویژه بانوان استفاده کردند. این مشارکت حتی در شرایط خاص و روزهای دشوار نیز متوقف نشد و جریان طبیعی زندگی و خدمت‌رسانی در شهر ادامه داشت.

افزایش بالغ بر ۲۶ درصدی شهربانوها طی ۴ سال اخیر

اردبیلی با تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه زیرساخت‌های ویژه زنان گفت: در ابتدای سال ۱۴۰۰، شهر تهران دارای ۱۹ مجموعه شهربانو، یک شهردخت و ۶۴ مرکز کوثر بود که بخش قابل توجهی از آن‌ها به دلیل فرسودگی یا مشکلات بهره‌برداری غیرفعال بودند. کلان پروژه شماره یک ما در شهرداری تهران، اورهال، بهسازی، تجهیز و بازتعریف خدمات همین زیرساخت‌های موجود بود که برای آن بالغ بر یک همت هزینه شد.

وی ادامه داد: سه مجموعه شهربانو که سال‌ها به بهره‌برداری نرسیده بودند، تکمیل و مشکلات حقوقی و اجرایی آن‌ها حل شد و با افتتاح دو مجموعه جدید، تعداد شهربانوهای فعال به ۲۴ مرکز رسید. با افتتاح شهربانوی جدید منطقه ۲۱ که کلنگ آن در همین دوره به زمین زده شد، تا پایان سال به هدف برنامه یعنی ۲۵ شهربانو خواهیم رسید.

رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران درباره توسعه فضاهای ویژه دختران نیز تصریح کرد: در ابتدای دوره، تنها یک شهردخت در منطقه ۶ فعال بود که به‌دلیل کرونا تعطیل شده بود. امروز با افتتاح شهردخت منطقه ۱۰، تعداد شهردخت‌های تهران به ۸ مرکز رسیده است.

در دوره ششم مدیریت شهری تعداد مراکز کوثر دو برابر شد

اردبیلی با اشاره به مراکز کوثر گفت: ۶۴ مرکز کوثر تحویل گرفتیم که حدود نیمی از آن‌ها تعطیل بود. امروز با افتتاح‌های جدید، تعداد مراکز کوثر به ۱۲۴ مرکز رسیده است. این مراکز علاوه بر توسعه زیرساخت‌های شهری، زمینه اشتغال و حمایت از حدود ۴۰ هزار زن سرپرست خانوار و فرزندان آن‌ها را فراهم کرده‌اند.

وی در تشریح خدمات خانواده‌محور افزود: در قالب طرح «خانواده‌یار»، تاکنون ۲۴ هزار نفر از بانوان از ۵ جلسه مشاوره رایگان استفاده کرده‌اند. برای افرادی که پس از این مرحله نیازمند خدمات تخصصی‌تری مانند گفتاردرمانی یا خدمات روان‌پزشکی بودند، مرکز جامع خدمات خانواده‌محور راه‌اندازی شد تا زنجیره خدمات حمایتی تکمیل شود.

راه‌اندازی شبکه مشاوران بانوان

اردبیلی در پایان با اشاره به راه‌اندازی شبکه مشاوران بانوان در سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری تهران گفت: این شبکه امکان ارتباط مستقیم، انتقال مسائل و ارائه ایده‌ها از سوی بانوان شاغل به مدیریت شهری را فراهم کرده و بستر مهمی برای هم‌افزایی و استفاده از تمام توان زنانه در مدیریت شهر تهران است.