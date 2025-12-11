نقش مردان در خانواده باید برای تربیت نسل و انسجام اجتماعی احیا شود

به گزارش خبرنگار مهر، رویداد انسجام ملی و ارزشهای اخلاقی با تاکید بر عفاف و حجاب به همت پژوهشکده زن و خانواده و اداره کل امور فرهنگی شهردار تهران برگزار شد.
حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا زیبایینژاد رئیس پژوهشکده زن و خانواده در اختتامیه این رویداد بر ضرورت ایجاد «جماعتهای ایمانی» و تقویت قدرت نرم اجتماعی تأکید کرد.
زیبایینژاد با اشاره به اهمیت همنشینی و گفتوگوی مستمر میان کنشگران انقلابی و نخبگان فرهنگی، گفت: برای رسیدن به راهبردهای مشترک، نیازمند فهم مشترک از عینیت مسائل و تجربههای عملی هستیم و تنها حضور فردی کافی نیست.
وی افزود: ایجاد شبکههای کوچک ایمانی با محوریت محبت اهل بیت و احیای امر اهل بیت، موجب تقویت ارزشهای اخلاقی و معنوی در جامعه و تربیت نسلهای آینده میشود.
وی همچنین به ضرورت تجربهاندوزی و استفاده از موفقیتها و شکستهای گذشته اشاره کرد و تأکید کرد: نسل جدید نیازمند میدان دادن و مسئولیت است. وقتی فرصت مشارکت و آموزش درست به آنها داده نشود، گرایش فردگرایانه پیدا میکنند و اثرگذاری اجتماعی کاهش مییابد.
رئیس پژوهشکده زن و خانواده بر اهمیت تربیت کودکان و نوجوانان از دوران ابتدایی تأکید کرد و گفت: محیطهای آموزشی و تربیتی باید به گونهای طراحی شود که کودکان و نوجوانان با ارزشها و هنجارهای اخلاقی و دینی آشنا شوند و خانوادهها نیز در مسیر تربیت آنها همراهی داشته باشند.
وی با نقد وضعیت کنونی آموزش و فعالیتهای فرهنگی افزود: بسیاری از اقدامات فرهنگی به دلیل نبود حلقههای میانی و عدم اتکا به ظرفیت مردمی، نتایج ملموس و اثرگذاری لازم را ندارند. بدون شبکههای میدانی و کنشگران توانمند، تغییر واقعی اتفاق نمیافتد.
زیبایینژاد درباره حجاب و تربیت اخلاقی نسل جوان گفت: حجاب امروز با صدر اسلام تفاوت کرده و صرفاً ظاهر نیست. حفظ کرامت، تربیت اخلاقی و آموزش ارزشهای انسانی باید در میدان اجتماعی عملیاتی شود. تنها با میدان دادن و همراهی کنشگران ایمانی، میتوانیم جامعهای پایدار و اخلاقمحور بسازیم.
وی در ادامه تأکید کرد که آموزش مستمر، شبکهسازی میدانی، تعامل با نخبگان و مشارکت خانوادهها، از اصول کلیدی برای تقویت انسجام اجتماعی و ترویج ارزشهای اخلاقی و دینی است و این مسیر باید با طراحی مدرن و بهروز، متناسب با شرایط امروز ادامه یابد.
محمدرضا زیبایینژاد، در ادامه سخنان خود در نشست بررسی پیوند نخبگان فرهنگی و کنشگران اجتماعی، بر ضرورت احیای «جماعتهای ایمانی» و شبکهسازی فرهنگی در جامعه تأکید کرد.
وی با اشاره به سابقه تاریخی فعالیتهای شبکهای و تشکیلات ایمانی گفت: در دهههای ۱۳۱۰ و ۱۳۳۰، مرحوم سید نورالدین حسینی شیرازی در شیراز در دوران رضا شاه، تشکیلات زیرزمینی راهاندازی کرد تا جامعه ایمانی و مذهبی را حفظ کند. این تجربه نشان میدهد که حتی در شرایط خفقان، امکان ایجاد شبکههای فعال برای اصلاح جامعه و حل مسائل اجتماعی وجود دارد.
زیبایینژاد افزود: امروز نیز نیاز داریم جامعهای ایمانی شکل دهیم که بتواند مطالبهگری کند و ظرفیتهای محدود فردی را به شبکههای بزرگ اجتماعی تبدیل کند. هر کس در این مسیر اقدام کند، میتواند فرصتهای فرهنگی و اجتماعی را به شکل مؤثر ایجاد کند.
وی با اشاره به وضعیت مردان در جامعه گفت: مردان امروز فراموش شدهاند و جایگاهشان به حاشیه رانده شده است. بزرگداشتهای صرف برای زنان گاهی باعث نادیده گرفتن نقش حیاتی مردان میشود. پژوهشها نشان میدهد فقدان پدر یا مادر در نوجوانان ۱۲ تا ۱۸ ساله، تأثیر مستقیم بر بزهکاری و رفتارهای خطرناک دارد؛ از این میان فقدان پدر سه برابر تأثیرگذارتر است.
رئیس پژوهشکده زن و خانواده تأکید کرد: تخریب نقش مرد در خانواده و تصویرسازی هدفمند رسانهای، اگر اصلاح نشود، میتواند بنیان خانواده و تربیت نسل آینده را تهدید کند. برای پیشبرد برنامههای اجتماعی و تربیتی باید با مشارکت خانوادهها، فهم دقیقی از نقش زن و مرد در خانواده اسلامی و پایههای تمدن اسلامی ایجاد شود.
وی افزود: تحقیقات بینالمللی نشان میدهد خانواده منسجم و ایمانی که زن و مرد با هم انسجام داشته باشند و اولویتشان تربیت فرزند و حفظ وحدت خانواده باشد، مهمترین عامل موفقیت اجتماعی و تربیت نسل بعدی است. در مقابل، خانوادههای فردگرایانه و مبتنی بر ارزشهای سرمایهداری، بازتولید فرهنگ فردگرایانه و کاهش انسجام اجتماعی را تسهیل میکنند.
زیبایینژاد در پایان تأکید کرد که ایجاد شبکههای ایمانی، احیای نقش مردان در خانواده و تربیت کودکان و نوجوانان با ارزشهای اخلاقی و دینی، از ارکان اصلی تقویت انسجام اجتماعی و تربیت نسل آینده است و باید با طراحی مدرن و مشارکت نهادهای مردمی و خانوادهها دنبال شود.
