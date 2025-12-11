  1. بین الملل
مادورو: ملت ونزوئلا هرگز تسلیم نخواهد شد

رئیس‌‎جمهور ونزوئلا با اشاره به تلاش غرب برای غارت منابع کشورش گفت که ونزوئلایی‌ها هرگز تسلیم نخواهند شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «نیکولاس مادورو»، رئیس‌جمهور ونزوئلا، در واکنش به فشارهای خارجی اعلام کرد ملت ونزوئلا علی‌رغم تهدیدها و تحریم‌ها «هرگز تسلیم نخواهد شد».

وی افزود: «امپریالیست‌ها تصور کردند مردم ما تسلیم خواهند شد، اما هیچ‌کس اینجا تسلیم نشده و هرگز تسلیم نخواهد شد؛ چون ملت ما مردمی شجاع، خلاق و پیشرو است.»

مادورو گفت: «امپریالیسم می‌خواهد نفت، قیر و گاز ونزوئلا را غارت کند، اما ما می‌گوئیم: دزد! از اینجا دور شو.»

وبسایت خبری اکسیوس ساعاتی قبل گزارش داد که دولت آمریکا در ادامه فشارهای خود بر کاراکاس، تحریم‌های جدیدی علیه برادرزاده‌های «نیکولاس مادورو» رئیس‌جمهور ونزوئلا وضع کرد.

بر اساس این گزارش، دولت آمریکا ۶ نفتکش متعلق به ونزوئلا را نیز تحریم کرد.

این تحریم‌ها یک روز پس از توقیف یک نفتکش ونزوئلایی در یک عملیات هماهنگ با مشارکت گارد ساحلی آمریکا، اف‌بی‌آی و امنیت داخلی این کشور، علیه ونزوئلا اعمال شده است.

ترامپ روز چهارشنبه توقیف این کشتی را تأیید و آن را بزرگترین کشتی توقیف شده تحت اجرای تحریم‌های آمریکا توصیف کرد. سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که آمریکا این نفتکش را مصادره و به یکی از بنادر خود منتقل می‌کند.

    • IR ۱۱:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      1 0
      پاسخ
      مادورو هرگز شکست نخواهد خورد الگوی کشورهای کارائیب خواهد شد

