به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، ولادمیر پادرینو لوپز وزیر دفاع ونزوئلا در واکنش به اقدام غیر قانونی ترامپ در تهدید ونزوئلا، تأکید کرد: تهدیدات آمریکا ثبات آمریکای لاتین و کارائیب و همچنین ثبات انرژی جهانی را به خطر می‌اندازد.

وزیر دفاع ونزوئلا در این خصوص تصریح کرد: ارتش ونزوئلا از تهدیدات ترامپ مرعوب نمی‌شود.

شرکت نفت دولتی ونزوئلا (PDVSA) ساعاتی پیش اعلام کرده بود که این کشور علیرغم اعلام دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر محاصره اقتصادی، بدون وقفه به صادرات نفت خام خود ادامه داد.

شرکت نفت دولتی ونزوئلا در بیانیه‌ای در این ارتباط اعلام کرد: عملیات صادرات نفت خام و فرآورده‌های جانبی به طور عادی ادامه دارد. نفتکش‌های مرتبط با فعالیت‌های شرکت PDVSA همچنان به حرکت خود ادامه می‌دهند.

این در حالیست که رئیس جمهور آمریکا پیشتر از محاصره کامل دریایی ونزوئلا خبر داد و همه نفتکش‌های حامل نفت این کشو را در معرض توقیف اعلام کرد.