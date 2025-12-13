جزئیات حمله به نظامیان آمریکایی در سوریه به روایت وال استریت ژورنال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، روزنامه وال‌استریت ژورنال به نقل از یک افسر آمریکایی درباره جزئیات حمله به نظامیان آمریکایی در تدمر سوریه اعلام کرد که این حمله در جریان نشستی میان یک افسر آمریکایی و یک مقام وزارت کشور سوریه در شهر تدمر رخ داده است.

این روزنامه نوشت: «یک فرد مسلح به‌تنهایی از پنجره ظاهر شد و اقدام به تیراندازی کرد که در پی آن، نیروهای آمریکایی و سوری به حمله پاسخ دادند و فرد مهاجم کشته شد.»

موضع‌گیری رژیم جولانی

مدیر اداره امور آمریکا در وزارت امور خارجه وابسته به رژیم جولانی در سوریه ادعا کرد: سوریه همچنان به همکاری با شرکای خود برای جلوگیری از بازگشت داعش پایبند خواهد ماند.

همچنین «اسعد الشیبانی» وزیر امور خارجه رژیم جولانی با محکوم کردن این حمله گفت: حمله تروریستی به گشت مشترک آمریکایی-سوری مقابله با تروریسم در نزدیکی تدمر را به‌شدت محکوم می‌کنیم.

واکنش نماینده ویژه آمریکا در سوریه

«تام باراک» نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه اعلام کرد: تعداد محدودی از نیروهای ما همچنان در سوریه برای شکست داعش و حفاظت از آمریکا در برابر تروریسم مستقر هستند.

وی افزود: در کنار دولت سوریه، هر فرد یا نهادی را که در تأمین مالی یا مشارکت در این اقدام جنایتکارانه نقش داشته باشد، تحت پیگرد قرار خواهیم داد.

این مقام آمریکایی تأکید کرد: از مأموریت شکست داعش عقب‌نشینی نخواهیم کرد و هرگونه حمله به آمریکایی‌ها با پاسخ سریع و قاطع روبه‌رو خواهد شد.

نماینده ویژه آمریکا همچنین مدعی شد که این کشور از تعهد رئیس جمهوری خودخوانده سوریه به عزم راسخ برای شناسایی عاملان این حمله و پاسخگو کردن آنان استقبال می‌کند.

تحولات میدانی پس از حمله به نظامیان آمریکایی در تدمر

منابع محلی در سوریه گزارش دادند که جنگنده‌های آمریکایی با پرتاب بمب‌های منور، آسمان شهر تدمر در حومه استان حمص را روشن کردند.

همچنین به گفته این منابع، نیروهای آمریکایی پس از انجام عملیات بازداشت که حدود ۲ ساعت به طول انجامید، از شهر تدمر عقب‌نشینی کردند.