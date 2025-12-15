داعش مسئولیت حمله به یک روستای عراقی را به عهده گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، یک منبع امنیتی در عراق اعلام کرد که تشکیلات تروریستی داعش مسئولیت حمله به یکی از روستاهای استان صلاح الدین و کشتن شخصیت برجسته آن را به عهده گرفته است.
وی اضافه کرد: سایتهای وابسته به داعش به این موضوع اشاره کردهاند. جنایت در شمال استان صلاح الدین افکار عمومی را متأثر کرده است.
این منبع تصریح کرد: سرویسهای اطلاعاتی بعد از چند ساعت از وقوع این جنایت اعلام کردند که نشانههای داعش در این جنایت وجود دارد. تاکنون هفت تن در این ارتباط بازداشت شدهاند.
لازم به ذکر است که پیشتر شخصیتهای سیاسی عراق نسبت به فعال شدن گروهکهای وابسته به داعش در این کشور هشدار داده بودند.
نظر شما