  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۴۰

واکنش ترامپ به کشته شدن نظامیان آمریکایی در سوریه: پاسخ خواهیم داد

واکنش ترامپ به کشته شدن نظامیان آمریکایی در سوریه: پاسخ خواهیم داد

ترامپ به کشته شدن نظامیان آمریکایی در سوریه واکنش نشان داد و گفت که این کشور به گروهک تروریستی داعش پاسخ خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد که کشورش به گروه تروریستی داعش پاسخ خواهد داد.

ترامپ تأکید کرد در صورتی که نیروهای آمریکایی بار دیگر هدف حمله قرار بگیرند، واشنگتن واکنش نشان خواهد داد.

وی با اشاره به کشته شدن سه آمریکایی در سوریه، کشته شدن آنها را تأیید کرد و گفت: سه آمریکایی بزرگ را در کمینی در سوریه از دست دادیم.

ترامپ گفت: آنچه اتفاق افتاد، حمله داعش علیه آمریکا و سوریه بود.

در همین راستا، روزنامه وال استریت ژورنال نیز به نقل از یک مقام بلندپایه آمریکایی گزارش داد: پس از حمله در تدمر، جنگنده‌های اف ۱۶ را بر فراز این شهر و برای عرض اندام، اعزام کردیم.

ساعتی پیش فرماندهی نیروهای آمریکا در منطقه (سنتکام) تأیید کرد که در حمله امروز به نیروهای این کشور در سوریه ۲ نظامی و یک غیرنظامی آمریکایی کشته و ۳ نظامی دیگر نیز مجروح شده‌اند.

کد خبر 6688141

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۱:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      0 0
      پاسخ
      سه تروریست آمریکایی بدرگ واصل شدند توسط یک وطن پرست سوری کمین برعلیه تجاوز برعلیه سنتگام تروریست ،تروریست تحریر شام کار هرکس بود دستش درد نکند
    • IR ۰۱:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      0 0
      پاسخ
      ترامپ میگوید اگر بعداز این بکشند جواب خواهیم داداینکار ثابت کرد آمریکا وجولانی ونتانیاهو هر سه دستشان یک کاسه هست نفرت مردم بیشتر میشود تلفات بعداز این بیشتر میشود

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها