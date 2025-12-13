واکنش ترامپ به کشته شدن نظامیان آمریکایی در سوریه: پاسخ خواهیم داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد که کشورش به گروه تروریستی داعش پاسخ خواهد داد.

ترامپ تأکید کرد در صورتی که نیروهای آمریکایی بار دیگر هدف حمله قرار بگیرند، واشنگتن واکنش نشان خواهد داد.

وی با اشاره به کشته شدن سه آمریکایی در سوریه، کشته شدن آنها را تأیید کرد و گفت: سه آمریکایی بزرگ را در کمینی در سوریه از دست دادیم.

ترامپ گفت: آنچه اتفاق افتاد، حمله داعش علیه آمریکا و سوریه بود.



در همین راستا، روزنامه وال استریت ژورنال نیز به نقل از یک مقام بلندپایه آمریکایی گزارش داد: پس از حمله در تدمر، جنگنده‌های اف ۱۶ را بر فراز این شهر و برای عرض اندام، اعزام کردیم.

ساعتی پیش فرماندهی نیروهای آمریکا در منطقه (سنتکام) تأیید کرد که در حمله امروز به نیروهای این کشور در سوریه ۲ نظامی و یک غیرنظامی آمریکایی کشته و ۳ نظامی دیگر نیز مجروح شده‌اند.