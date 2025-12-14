  1. استانها
  2. گلستان
۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۹:۲۳

اعمال تخفیف قبوض برای بیش از ۵۵ هزار مددجو گلستانی در ۶ ماه نخست سال

گرگان-مدیرکل کمیته امداد گلستان گفت: بیش از ۵۵ هزار و ۲۱۱ خانواده از مددجویان کمیته امداد استان در۶ ماهه نخست سال مشمول تخفیف قبوض آب و برق مصرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی بابائی، اظهار کرد: بر اساس آئین‌نامه اجرایی بند «ی» تبصره ۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰، بهای برق مشترکان کم‌مصرف تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی (در سقف مصرف ۵۰ درصد الگوی مصرف) برابر صفر و در بخش آب نیز، صورتحساب مشترکان کم‌مصرف (مشترکین خانگی با مصرف تا یک سوم الگوی مصرف تعیین شده موضوع تبصره ۴ ماده ۱ قانون توسعه و بهینه‌سازی مصرف آب شرب شهری و روستایی در کشور مصوب ۱۳۹۴) تحت حمایت کمیته امداد و سازمان بهزیستی از تخفیف ۱۰۰ درصد اعلام بهره مند می‌شوند.

بابائی افزود: در شش ماهه اول سال جاری ۵۹ هزار و ۶۰۸ خانوار تحت حمایت کمیته امداد استان به دلیل رعایت الگوی مصرف مشمول بخشودگی هزینه مصرفی برق خود به ارزش ۹ میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان شدند.

وی ادامه داد: در همین راستا ۵۰ هزار و ۸۱۵ خانوار نیز به دلیل رعایت الگوی مصرف آب، از بخشودگی ۶ میلیارد و ۸۷۰ میلیونی بهره مند شدند. از تخفیفات مصرف آب بهره مند شدند.

