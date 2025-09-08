قبوض میلیونی برای مشترکان پر مصرف

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ثبت کاهش مصرف برق در سال جاری، این رقم را نشان‌دهنده همراهی مؤثر شهروندان دانست و گفت: «برای نخستین بار طی سنوات گذشته شاهد صرفه‌جویی واقعی انرژی در پایتخت بوده‌ایم.»

به گفته کامبیز ناظریان، از ابتدای سال جاری تا پنج‌شنبه هفته گذشته، تأمین برق پایتخت به رقم ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیون کیلووات‌ساعت رسید که یک درصد کمتر از مدت مشابه پارسال و حدود پنج درصد کمتر از دوره گرم سال (خرداد، تیر و مرداد) بوده است. این شرایط با مدیریت مصرف، پایداری شبکه را تضمین کرده و نیاز به اعمال محدودیت‌های بیشتر را کاهش داده است.

وی با اشاره به افت توان نیروگاه‌های برق‌آبی به دلیل کاهش چهار میلیارد مترمکعبی ذخایر آبی گفت: «این وضعیت باعث شد بیش از ۵ هزار مگاوات از ظرفیت تولید نیروگاه‌ها کاسته شود، اما با مدیریت مصرف و افزایش توان تولید، توانستیم شبکه را پایدار نگه داریم.»

ناظریان افزود: در برخی روزهای تابستان، تهران گرمای ۴۱ درجه را تجربه کرد و حتی در اردیبهشت اختلاف دما نسبت به سال گذشته به ۱۰ درجه رسید، در حالی که هر یک درجه افزایش دما معادل افزودن ۲۵۰ مگاوات بار به شبکه است؛ رقمی که می‌تواند برق موردنیاز ۲۵۰ هزار مشترک را تأمین کند.

به گفته مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران، هوشمندسازی مصرف و رصد مشترکان پرمصرف از طریق سامانه‌های هوشمند، کاهش ۱۵ درصدی حوادث شبکه را به همراه داشته و میزان تلفات انرژی را به ۵.۶ درصد رسانده است؛ رقمی که در محدوده استانداردهای جهانی قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: هم‌اکنون بیش از نیم میلیون کنتور هوشمند در تهران نصب شده که امکان مشاهده و برنامه‌ریزی لحظه‌ای مصرف را از طریق اپلیکیشن «برق من» برای مشترکان فراهم می‌کند. این اقدام به کاهش هزینه‌های برق و صرفه‌جویی انرژی کمک شایانی داشته است.

وی افزود: از نظر الگوی مصرف، سهم مشترکان کم‌مصرف در پایتخت از ۶۵ درصد در سال گذشته به ۷۰ درصد رسیده و میانگین قبض برق این گروه در فصل تابستان حدود ۱۰۰ هزار تومان بوده است. در مقابل، حدود چهار درصد از مشترکان بیش از دو برابر الگو برق مصرف می‌کنند و قبض‌های میلیونی دریافت می‌کنند.