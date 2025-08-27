  1. اقتصاد
۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۴۱

وزیر نیرو: مشکل برق به زودی حل می‌شود

وزیر نیرو گفت: مشکل برق به زودی حل می‌شود و کسانی که می‌گویند برق یک منطقه بیشتر قطع می‌شود باید در نظر داشته باشند برق به صورت منطقه‌ای تولید می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی آبادی در آئین طرح توزیع و نصب لوازم کاهنده مصرف آب در استان تهران گفت: بیش از ۹ ماه است که برای امروز و اجرای این طرح تلاش می‌شود.

وی ادامه داد: متأسفانه در موضوع آب که مسأله حیاتی است که به دنبال حل آن هستیم و از متخصصان خواستیم به ما کمک کنند.

این مقام مسئول ادامه داد: متقاضیان ابزار کاهند مصرف می‌توانند برای دریافت ابزار کاهنده به ما درخواست دهند و پس از تأمین هزینه آن بر روی قبض آب آنها اعمال می‌شود.

علی آبادی تاکید کرد: مشکل برق به زودی حل می‌شود و کسانی که می‌گویند برق یک منطقه بیشتر قطع می‌شود باید در نظر داشته باشند برق به صورت منطقه‌ای تولید می‌شود.

وزیر نیرو با اشاره به چالش‌های صنعت برق نیز گفت: با توجه به طرح‌هایی که به صورت هفتگی وارد مدار می‌شود و به افزایش ظرفیت تولید کمک می‌‎کند، همچنین با توجه به صرفه‌جویی قابل توجه صورت گرفته در این حوزه می‌توان امیدوار بود مشکلات برق روند کاهشی پیدا کند.

علی آبادی در خصوص نقش نیروگاه‌های خورشیدی در کاهش ناتزاری برق افزود: باتوجه به اینکه طرح مولدهای خورشیدی در شبکه توزیع صورت می‌گیرد، درحال حاضر امکان انتقال ناحیه به ناحیه و منطقه به منطقه برق آن وجود ندارد.

وزیر نیرو با اشاره به سرعت بالا و هزینه پایین احداث نیروگاه‌های خورشیدی در مقایسه با نیروگاه‌های حرارتی خاطر نشان کرد: به دلیل زمان‌بر بودن روش‌های مرسوم تولید برق بهره‌گیری از نیروگاه خورشیدی به دلیل سرعت بالا و کم هزینه بودن در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفت.

فاطمه صفری دهکردی

    • قاسم IR ۱۳:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۵
      7 4
      پاسخ
      چرا زمان دولت آقای سید ابراهیم رئیسی برق درتابستان قطع نمی شد؟؟
      • IR ۰۰:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۶
        1 0
        مگه تو دولت آقای روحانی قطع میشد؟
    • ایرانی IR ۱۳:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۵
      3 0
      پاسخ
      خب هوا داره سرد میشه دیگه
    • بازنشسته IR ۱۴:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۵
      3 0
      پاسخ
      درست می‌فهمد بزودي هوا خنک می‌شود و مصرف پایین می آید ایشان میگه ناترازی حل کردیم مجلس محترم تشکر می‌کند از زحمات وزیر
    • IR ۱۴:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۵
      5 1
      پاسخ
      صادرات برق را قطع کن همین
      • IR ۰۱:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۶
        0 1
        کشورهای دیگر برق تولید می کنند و نیازی به صادرات برق ایران به کشورهای دیگر نیست دلیل اصلی قطعی برق صرفه جویی نکردن است
    • IR ۱۵:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۵
      4 1
      پاسخ
      اگر دو سه سال پیش بدنبال این مشکلات برق وآب می رفتید الان این همه قطعی برق وجود ند اشت. فقط بلد بگویید امسال چند میلی مترباران امده وچقدر از سال قبل کم بود؟ به جای حل اساسی.
    • حسبن IR ۱۸:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۵
      0 1
      پاسخ
      حتما بزودی تان شنبه آینده یا اون شنبه یا شنبه بعدی یا یک شنبه ای.......
    • IR ۲۰:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۵
      2 0
      پاسخ
      انشالله ببینیم و تعریف کنیم
    • محمد IR ۲۲:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۵
      0 1
      پاسخ
      منظورش از حل مشکل یعنی منظم هر منطقه دو تا دو ساعت هر روز کل ایام سال.
    • IR ۰۰:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۶
      0 0
      پاسخ
      یا خدا. یعنی چنان مشکل آب و گاز جدی میشه که برق دیگه پیش اونا مشکل محسوب نمیشه.

