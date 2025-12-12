به گزارش خبرنگار مهر، با اوجگیری قیمت طلا و افزایش مراجعه مردم به سکوهای خرید و فروش طلای برخط، حساسیت نهادهای نظارتی و نگرانی کاربران بیشتر شده است.
کمال رئوف، استاد دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری، در گفتگو با خبرنگار مهر، بر لزوم ساماندهی این بازار و رعایت شاخصهای قانونی توسط سکوها تأکید کرد.
افزایش فعالیت سکوها و ضرورت برخوردهای کارشناسی
رئوف با اشاره به رشد قابل توجه معاملات آنلاین طلا گفت: مسدودسازی ناگهانی و برخوردهای غیرکارشناسی میتواند ضربه سنگینی به اقتصاد دیجیتال کشور وارد کند. وی افزود که اتحادیه کسبوکارهای مجازی با هرگونه بیقانونی مخالف است و با اتاق اصناف و سایر نهادهای نظارتی همکاری تنگاتنگی برای تدوین ضوابط جدید داشته است.
وی توضیح داد که ضوابط تازه تهیه و برای تصویب به اتاق اصناف ایران ارسال شده تا پس از تأیید، چارچوبی شفاف برای فعالیت سکوهای طلا ایجاد شود.
رئوف با تأکید بر اینکه مردم باید تنها از سکوهای دارای مجوز رسمی خرید کنند، گفت: بررسی نمادها و مجوزها اولین و مهمترین گام برای جلوگیری از کلاهبرداری است.
وی توضیح داد: داشتن اینماد، نماد ساماندهی، مجوز اتحادیه طلافروشان و تأییدیه بانک مرکزی، هرکدام بخشی از اعتبار یک سکوی معتبر را تشکیل میدهد.
وی اعلام کرد: اینماد نشاندهنده ثبت اطلاعات هویتی یک کسبوکار است و مردم باید از سایت رسمی enamad.ir اعتبار آن را استعلام کنند. نماد ساماندهی نیز باید در سایت samandehi.ir بررسی شود تا کاربران مطمئن شوند تصویری جعلی درج نشده است.
رئوف گفت: داشتن مجوز اتحادیه طلافروشان نشاندهنده فعالیت صنفی قانونی سکو است و این مجوز باید توسط خریدار بررسی شود. سکوهایی که درگاه پرداخت مستقیم دارند باید مورد تأیید بانک مرکزی باشند؛ موضوعی که نقش مهمی در جلوگیری از کلاهبرداری مالی ایفا میکند.
گواهی امنیتی SSL
وی یادآور شد: SSL صرفاً امنیت انتقال اطلاعات را تضمین میکند و بهتنهایی نشانه قانونی بودن سکو نیست.
رئوف با اشاره به اهمیت امنیت دارایی مردم گفت: طلاهای خریداریشده باید در بانکهای معتبر مانند بانک ملی، صادرات، ملت، بانک شهر یا بانک کارگشایی نگهداری شود. وی افزود که نگهداری در صندوقهای امانات بانکی، مانع بروز تخلفاتی نظیر خالیفروشی میشود و امنیت بیشتری برای کاربران ایجاد میکند.
لزوم صدور فاکتور معتبر و تحویل وکیومشده
وی تصریح کرد: فاکتور معتبر دارای اطلاعات دقیق وزن و عیار، یکی از پایههای اعتماد در خرید برخط طلا است. طلا باید بهصورت وکیوم شرکتی به خریدار تحویل شود تا از هرگونه آسیبدیدگی، تغییر رنگ و جعل جلوگیری شود.
شفافیت در قیمت و موجودی واقعی
رئوف با اشاره به برخی تخلفات در بازارهای غیرشفاف گفت: شفاف بودن قیمت روز و ارائه موجودی واقعی طلا در سکوها، از فروش صوری و سفتهبازی جلوگیری میکند. کاربران باید بتوانند لحظهای موجودی واقعی سکو را مشاهده کنند.
رئوف هشدار داد: با توجه به حجم بالای دارایی کاربران، رعایت استانداردهای امنیت سایبری ضروری است. وی تأکید کرد که سکوها باید در برابر حملات هکری و تهدیدات دیجیتال مجهز باشند تا اطلاعات و سرمایه مردم در خطر قرار نگیرد.
وی با اشاره به راهاندازی سامانه نظارتی اختصاصی سکوهای طلا توضیح داد: این سامانه تراکنشهای برخط را لحظهای پایش میکند و با تخلفاتی نظیر خالیفروشی مقابله خواهد کرد.
رئوف گفت: امکاناتی در این سامانه پیشبینی شده که میزان طلای ذخیرهشده در بانک و طلای فروختهشده را کنترل میکند. اگر سکو بیش از ذخیره واقعی اقدام به فروش کند، سامانه به صورت خودکار هشدار صادر میکند.
وی اعلام کرد: خریداران با وارد کردن کد مربوطه در سامانه نظارتی میتوانند مطمئن شوند طلای خریداریشده واقعاً ذخیره شده است. این شفافیت نقش مهمی در افزایش اعتماد عمومی به بازار طلای آنلاین دارد.
رئوف در پایان گفت: رشد سالم اقتصاد دیجیتال زمانی محقق میشود که هم مردم در انتخاب سکوها دقت کنند و هم نهادهای نظارتی از ابزارهای دقیق، هوشمند و برخط استفاده کنند. رعایت این نکات از بروز آسیبهای مالی برای مردم جلوگیری کرده و به شکلگیری بازار رقابتی و سالم کمک میکند.
