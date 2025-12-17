  1. سیاست
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۴۴

شماره تلفن‌های مقامات ارشد رژیم صهیونی لو رفت

گروه سایبری حنظله با انتشار تصاویری مدعی شد تلفن همراه مرتبط با نفتالی بنت را هک کرده و شماره‌های بسیاری از مقامات ارشد رژیم صهیونی را به دست آورده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه سایبری حنظله با انتشار تصاویری مدعی شد تلفن همراه مرتبط با نفتالی بنت را هک کرده و شماره‌های بسیاری از مقامات ارشد رژیم صهیونی به دست آورده است.

کد خبر 6693277
اكرم سادات حسيني شبستري

