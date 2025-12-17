به گزارش خبرگزاری مهر، پس از افشای هک کردن گوشی نفتالی بنت نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی از سوی گروه سایبری حنظله، این مقام سابق صهیونیست موضوع مذکور را تکذیب کرد.

بر این اساس، این گروه سایبری اعلام کرد: نفتالی بنت به‌طور علنی هرگونه نفوذ را انکار کرد و اصرار دارد که تلفن همراهش هرگز هک نشده است. اما حقیقت خود گویای همه چیز است. ما، «هکرهای حنظله»، برای اثبات بی‌تردید نادرست بودن ادعاهای وی، ۱۹۰۰ چت را مستقیماً از دستگاه تلفن او افشا می‌کنیم.

گروه سایبری حنظله افزود: از همه دعوت می‌کنیم گفتگوهای افشاشده را بررسی کنند و خودشان قضاوت کنند چه کسی حقیقت را می‌گوید.

این در حالیست که منابع صهیونیستی پیشتر اعلام کردند که هکرها گوشی نفتالی بِنِت را هک کرده‌اند.

کانال ۷ رژیم صهیونیستی نیز مدعی شده بود که یک گروه هکری ایرانی تلفن همراه نفتالی بنت نخست وزیر سابق این رژیم را هک کرده است.

شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی نیز ادعا کرده بود که گروه هکری ایرانی گوشی «نفتالی بنت»، نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی را هک کرده است.

نفتالی بنت در این باره ادعا کرده بود که گوشی همراه او هم‌اکنون استفاده نمی‌شود و دستگاه‌های امنیتی و فنی مربوطه، در حالی بررسی این موضوع هستند.