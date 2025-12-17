  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۴۴

حنظله با افشای ۱۹۰۰ سند: نفتالی بنت دروغ می‌گوید

حنظله با افشای ۱۹۰۰ سند: نفتالی بنت دروغ می‌گوید

گروه سایبری حنظله با افشای ۱۹۰۰ سند تأکید کرد که انکار واقعیت هک شدن تلفن همراه نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی از سوی وی، دروغ است.

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از افشای هک کردن گوشی نفتالی بنت نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی از سوی گروه سایبری حنظله، این مقام سابق صهیونیست موضوع مذکور را تکذیب کرد.

بر این اساس، این گروه سایبری اعلام کرد: نفتالی بنت به‌طور علنی هرگونه نفوذ را انکار کرد و اصرار دارد که تلفن همراهش هرگز هک نشده است. اما حقیقت خود گویای همه چیز است. ما، «هکرهای حنظله»، برای اثبات بی‌تردید نادرست بودن ادعاهای وی، ۱۹۰۰ چت را مستقیماً از دستگاه تلفن او افشا می‌کنیم.

گروه سایبری حنظله افزود: از همه دعوت می‌کنیم گفتگوهای افشاشده را بررسی کنند و خودشان قضاوت کنند چه کسی حقیقت را می‌گوید.

این در حالیست که منابع صهیونیستی پیشتر اعلام کردند که هکرها گوشی نفتالی بِنِت را هک کرده‌اند.

کانال ۷ رژیم صهیونیستی نیز مدعی شده بود که یک گروه هکری ایرانی تلفن همراه نفتالی بنت نخست وزیر سابق این رژیم را هک کرده است.

شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی نیز ادعا کرده بود که گروه هکری ایرانی گوشی «نفتالی بنت»، نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی را هک کرده است.

نفتالی بنت در این باره ادعا کرده بود که گوشی همراه او هم‌اکنون استفاده نمی‌شود و دستگاه‌های امنیتی و فنی مربوطه، در حالی بررسی این موضوع هستند.

کد خبر 6693369

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها