به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، در سیصد و هفتاد و نهمین جلسه رسمی شورای ششم، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، شهدای مدافع امنیت، شهدای مدافع حرم، شهدای عزیز جنگ تحمیلی دوازده روزه، بهویژه رزمندگان و فرماندهان عالیرتبه و همچنین شهدای دانشمند هستهای و همچنین نثار درود به ارواح پاک شهدای غزه و فلسطین و لبنان و یمن، با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در مراسم میلاد حضرت فاطمه زهرا (س)، بر لزوم تقویت جبهه تبلیغاتی انقلاب در برابر هجوم رسانهای دشمن تأکید کرد و خواستار بهکارگیری روشهای عاقلانه و مؤثر برای تبیین واقعیتها به ویژه برای نسل جوان شد.
وی با تقدیر از رهنمودهای رهبر انقلاب در سه محور «جایگاه زن در اسلام و دنیای امروز»، «مسئله مداحی» و «جنگ تبلیغاتی»، گفت: ایشان اشاره بسیار مهمی به موضوع تبلیغات کردند و فرمودند که دنیای امروز با ابزار گسترده تبلیغاتی، آکنده از دروغ و غیر واقعیتهاست و در مقابل، ما نیز باید رویکردی فعال و حالت جنگی در حوزه تبلیغات اتخاذ کنیم و این موضوع یک ضرورت انکارناپذیر است.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران تأکید کرد: دستگاههای تبلیغاتی کشور باید با یافتن و بهکارگیری روشهای صحیح، منطقی و هوشمندانه تبلیغاتی و پرهیز از شیوههای غیرمعقول، بتوانند در برابر انبوه تبلیغات و زهرآگین دشمن ایستادگی کرده و آنها را خنثی کنند.
وی همچنین با اشاره به اهمیت تبیین واقعیتها افزود: در کنار مقابله با جنگ روانی دشمن، باید بتوانیم باورها و واقعیتهای خود را بهدرستی و بهویژه برای نسل جوان تبیین کنیم.
چمران ابراز امیدواری کرد که مسئولان و فعالان حوزه فرهنگی و رسانهای بتوانند از رهنمودهای مقام معظم رهبری نهایت بهره را برده و آن را در مسیر تقویت جبهه فرهنگی و تبلیغاتی کشور بهکار گیرند.
وی در بخش دیگر سخنان خود به بحران انسانی و شرایط طاقتفرسای آوارگان فلسطینی در غزه اشاره کرد و ضمن تقبیح رفتارهای وحشیانه اسرائیلیها اظهار کرد: امروز شاهد بحران عمیق انسانی در این منطقه هستیم؛ بحرانی که نتیجه برنامهریزیها و اقدامات رژیم صهیونیستی از جمله شهرکسازی در نقاط مختلف سرزمین قدس است.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران، با تشریح شرایط زندگی آوارگان فلسطینی افزود: خانه که چه عرض کنم، خرابههای خانهها در کنار چادرهایی برپا شده که حتی نمیتوان نام چادر بر آن گذاشت؛ پارچههایی آویزان شده که در شرایط بارندگی، زندگی را برای مردم، بهویژه کودکان، بسیار سخت و طاقتفرسا میکند.
وی افزود: امیدواریم خداوند به این مردم مقاوم که با تمام وجود مبارزه میکنند، رحم کند و انشاءالله پیروزی را نصیب آنها گرداند.
چمران در ادامه با انتقاد از سکوت برخی کشورهای عربی و اسلامی تصریح کرد: باید همینجا هشدار داد به آن فرماندهان و ثروتمندان عرب و مسلمانی که در کاخهای خود لمیدهاند و آرمیدهاند و این کودکان غزه و فلسطین را نمیبینند، یا اگر میبینند، به روی خود نمیآورند و رگ غیرتشان به حرکت درنمیآید.
وی افزود: متأسفانه نمیتوان امیدی به این افراد بست، اما در مقابل میبینیم که مردم برخی کشورهای اروپا و آمریکا فعالیتهای گستردهتری علیه رژیم صهیونیستی انجام میدهند و با اعتراضها و تحریمهای مختلف، صدای مظلومیت مردم فلسطین را به گوش جهان میرسانند.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران در پایان با اشاره به تحریم رژیم صهیونیستی در برخی رویدادهای بینالمللی خاطرنشان کرد: گاهاً میبینیم که حتی در برخی جشنوارههای فرهنگی و موسیقی، کشورهایی از اروپا به دلیل حضور اسرائیل نه تنها از شرکت خودداری میکنند، بلکه آن برنامه را هم تحریم میکنند و این اقدامات بسیار ارزشمند است.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: انشاءالله این حرکتها و ارزشها به ثمر بنشیند و در نهایت به پیروزی ملت مظلوم فلسطین منجر شود.
