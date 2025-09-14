نفرت از رژیم صهیونیستی از دستاوردهای طوفان الاقصی است

به گزارش خبرنگار، سردار رمضان شریف در نشست گرامی‌داشت سالگرد طوفان الاقصی که در شورای هماهنگ تبلیغات اسلامی برگزار شد، گفت: طوفان الاقصی نشان داد دانلود نصب‌های جدید در سرزمین فلسطین برای بازپس‌گیری سرزمینشان راسخ است، این مقاومت جانانه موجود شده است ۶۵۰۰۰ فلسطین در طول این ۲ سال به شهادت برسد.

وی افزود: تحمل مردم غزه به فلسطین پایبندی آنها را در این دو سال و آرمان فلسطین نشان می‌دهد، علی رغم همه تلاش‌هایی که کردن نتوانستند تا امروز تصویری ارائه دهند که مردم عرضه و فلسطین علیه جریان مقاومت اقدامی انجام داده باشند.

رئیس ستاد بزرگداشت سالگرد طوفان الاقصی اظهار کرد: عملیات نظامی موفق را انجام دادند، با وجود اینکه رژیم صهیونیستی آمادگی مجددی برای اشغال غزه کسب کرده بود، هنوز سرعت اجرای آن را ندارند. دستاوردهای طوفان الاقصی برای آرمان فلسطین یک سرمایه بسیار گران سنگ شد، امروز در تمام نقاط دنیا نفرت از صهیونیست‌ها در میان مردمی که خیلی هم با موضوع فلسطین ارتباطی نداشتند یکی از دستاوردهای طوفان الاقصی است که امروز در استان دومین سالگردش هستیم.

سردار شریف ادامه داد: طوفان الاقصی صهیونیست‌ها را از تعادل رفتاری و روانی خارج کرد، زیرا آنها همواره یک ظاهر را حفظ می‌کردند و در طول این دو سال انواع و اقسام جنایتی که صهیونیست‌ها مرتکب شدند، تقریباً و تقریباً هیچ قانون و قاعده‌ای که در حین جنگ رعایت می‌شد را رعایت نکردند؛ بیمارستان‌ها را بمباران کردند و زنان و کودکان را در گرسنگی و تحریم نگه داشتند و هزاران مدرسه را ویران کردند.

رئیس ستاد بزرگداشت سالگرد طوفان الاقصی در بخشی از سخنانش یادآور شد: طوفان الاقصی به جهان نشان داد که رژیم صهیونیستی ضعیف‌تر از آن چیزی است که نشان می‌دهد، طوفان الاقصی مظهر مقاومت مردم فلسطین و حامیان آنها در سراسر جهان از مردم مظلوم فلسطین و غزه است.

سردار شریف تصریح کرد: دنیا از بیان از نیل تا فرات رژیم صهیونیستی حیرت می‌کند که بر گسترش سرزمینی با انواع اقسام جنایت‌ها اصرار دارد، به سرزمین‌های منطقه حمله می‌کند. تظاهرات سراسری روز قدس دومین راهپیمایی بزرگ مردم کشور ما همواره پس از انقلاب بوده است.

وی خاطرنشان کرد: امروز برای بسیاری از مردم جهان خود درندگی رژیم صهیونیستی آشکار شده است در صورتی که ۴۵ سال گذشته بنیانگذار انقلاب ما راهبرد و نگاه درستی رژیم صهیونیستی داشت و درستی این نگاه امروز برای دنیا آشکار شده است.

رئیس ستاد بزرگداشت سالگرد طوفان الاقصی اظهار کرد: امروز آهنگ بازگشت آوارگان فلسطین به سرزمینشان فزونی است آمار بازگشت صهیونیست‌ها از سرزمین‌های اشغالی نیز رو افزایش است و تعدادی از آنها هرگز به این سرزمین‌ها باز نخواهند گشت.

سردار شریف در بخشی از سخنانش عنوان کرد: به نظرم کشورهای اسلامی اگر به دلایلی پرهیز می‌کنند که وارد میدان مقابله با صهیونیست‌ها شوند می‌توانند از کسانی که در مقابل به این فهرستی ایستاده‌اند حمایت کنند. جمهوری اسلامی همواره پاسخ‌های کوبنده به رژیم صهیونیستی می‌دهد، راهبرد ما حمایت از فلسطین است. این توانمندی رو داریم که از منافع ملی خودمان در برابر اقدام صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها دفاع کنیم اما وظیفه شرعی و انسانی ما حمایت از جریان است که در میدان حضور دارد و مبارزه می‌کند.

وی ادامه داد: صهیونیست‌ها طی دهه‌ها خود را شکست‌ناپذیر معرفی می‌کردند و مدعی بودند حتی ارتش‌های عربی در صورت اتحاد توان شکست اسرائیل را ندارند. اما عملیات طوفان‌الاقصی نشان داد که صهیونیست‌ها آنچه وانمود می‌کنند، نیستند و شکست‌پذیرند. این عملیات پایانی بود بر تبلیغات آنها و همه جهان به درستی سخن سیدحسن نصرالله، رهبر مقاومت لبنان، پی بردند که اسرائیل چیزی جز «خانه عنکبوت» نیست.