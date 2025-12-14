هدایت: ۲دستگاه  خودرو حامل ۸ تن هیزم جنگلی در استان اردبیل توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شهامت هدایت ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طی عملیات و رصد اطلاعاتی مأموران پاسگاه ویژه منابع طبیعی اردبیل یک دستگاه کامیون در جاده نیر به اردبیل و یک دستگاه وانت نیسان در ورودی شهرک صنعتی ۲ اردبیل که اقدام به بارگیری و حمل هیزم جنگلی نموده بودند توقیف و محموله قاچاق ضبط شد.

وی افزود: در این خصوص ۲ نفر قاچاقچی دستگیر و به مراجع قضائی استان معرفی شدند.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل با بیان اینکه نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل به صورت شبانه‌روزی و با کنترل گلوگاه‌های قاچاق با متخلفان برخورد جدی می‌کنند؛ بیان کرد: انتظار می‌رود کارخانه‌ها و کارگاه‌هایی که در زمینه صنایع چوبی فعالیت دارند با رعایت قانون مأموران یگان حافظان منابع طبیعی را یاری نمایند.

هدایت از مردم و دوستداران طبیعت خواست در صورت مشاهده تخریب منابع طبیعی و قاچاق هرگونه فرآورده‌های جنگلی و مرتعی توسط افراد سودجو و فرصت‌طلب، مراتب را به شماره تلفن‌های رایگان ۱۵۰۴ و ۱۳۹ مرکز فرماندهی یگان حفاظت منابع طبیعی استان اردبیل گزارش دهند.