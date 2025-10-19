هدایت: قاچاقچیان چوب در اردبیل دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، شهامت هدایت صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طی عملیات و رصد اطلاعاتی و گشت شبانه مأموران پاسگاه ویژه منابع طبیعی شهرستان اردبیل و یگان حفاظت استان ۶ دستگاه وانت نیسان حامل ۱۳۰ اصله چوب آلات قاچاق جنگلی ۲ اصله گرده بنه، هیزم و خاک پیت توقیف و محموله قاچاق ضبط شد.

وی افزود: در این عملیات شبانه که در حوالی ساعت ۳ شب انجام گرفت قاچاقچیان سعی داشتند فرار کنند که نیروهای یگان حفاظت مانع از فرار آنان شدند که موجب برخورد به خودرو مأموران یگان و خسارت جدی به ۲ خودرو یگان وارد شده است.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل ادامه داد: در این رابطه ۶ متخلف دیگر دستگیر و در حال حاضر در بازداشت هستند و خودروهای متخلفین به پارکینگ منتقل شده و به مراجع قضائی استان معرفی شده اند.

وی از هموطنان خواست در صورت مشاهده وقوع هرگونه تخلف در حوزه منابع طبیعی از قبیل قطع و حمل چوب آلات جنگلی، برداشت و حمل گیاهان مرتعی، برداشت و حمل محمولات فرعی جنگلی تصرف و تخریب اراضی ملی و حریق در عرصه‌های جنگلی و مرتعی را با شماره‌های ۲۴ ساعته امداد جنگل و مرتع ۱۵۰۴ و ۱۳۹ در میان بگذارند.