به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایبیسی، آنتونی آلبانیز نخستوزیر استرالیا، با صدور بیانیهای اعلام کرد: این واقعه شوکهکننده و عمیقاً نگرانکننده است.
وی افزود: پلیس و نیروهای امدادی در محل حضور دارند و برای نجات مجروحان تلاش میکنند. من دقایقی پیش با رئیس پلیس فدرال استرالیا و نخستوزیر ایالت نیوساوثولز گفتوگو کردم. اطلاع رسانی بیشتر به زودی انجام خواهد شد.
این مقام گفت: از مردم حاضر در اطراف محل حادثه میخواهم دستورالعملها و اطلاعیههای پلیس را دنبال کنند.
یک مراسم یهودیها در استرالیا موسوم به مراسم جشن «حَنوکا» امروز یکشنبه هدف تیراندازی قرار گرفت. تصاویر منتشرشده از محل حادثه ظاهراً نشان میدهد که دو مرد مسلح از روی یک پل اقدام به تیراندازی کردهاند.
رسانههای استرالیا از بازداشت ۲ فرد مظنون به تیراندازی خبر داده اند. یدیعوت آحارانوت به نقل از یک جمعیت امداد و نجات رژیم صهیونیستی موسوم به «زاکا» اعلام کرد تروریستی بودن تیراندازی در ساحل بوندای در حال بررسی است. حدود ۶۰ نفر در این حادثه مجروح شدهاند و تاکنون مرگ دستکم ۱۰ نفر تأیید شده است.
اسحاق هرتزوگ رئیس رژیم صهیونیستی در بیانیهای، حمله سیدنی را تروریستی خواند و گفت: برادران و خواهران ما در سیدنی هدف حمله تروریستهای پلید قرار گرفتهاند.
حَنوکا یک جشن مذهبی یهودیان است که به آن عید روشناییها هم گفته میشود. این مراسم معمولاً ۸ روز طول میکشد و در ماههای نوامبر یا دسامبر میلادی برگزار میشود. حنوکا یادآور پیروزی یهودیان مکابی بر حکومت سلوکی در قرن دوم پیش از میلاد است. در کشورهای غربی با جمعیت یهودی، حنوکا معمولاً در فضاهای عمومی مثل پارکها، میادین و سواحل نیز برگزاری میشود.
