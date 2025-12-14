  1. بین الملل
نخست‌وزیر استرالیا: حمله به مراسم مذهبی یهودی‌ها شوکه‌کننده است

نخست‌وزیر استرالیا: حمله به مراسم مذهبی یهودی‌ها شوکه‌کننده است

نخست‌وزیر استرالیا، حمله به مراسم یهودیان در سیدنی را نگران‌کننده اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای‌بی‌سی، آنتونی آلبانیز نخست‌وزیر استرالیا، با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: این واقعه شوکه‌کننده و عمیقاً نگران‌کننده است.

وی افزود: پلیس و نیروهای امدادی در محل حضور دارند و برای نجات مجروحان تلاش می‌کنند. من دقایقی پیش با رئیس پلیس فدرال استرالیا و نخست‌وزیر ایالت نیوساوث‌ولز گفت‌وگو کردم. اطلاع رسانی بیشتر به زودی انجام خواهد شد.

این مقام گفت: از مردم حاضر در اطراف محل حادثه می‌خواهم دستورالعمل‌ها و اطلاعیه‌های پلیس را دنبال کنند.

یک مراسم یهودی‌ها در استرالیا موسوم به مراسم جشن «حَنوکا» امروز یکشنبه هدف تیراندازی قرار گرفت. تصاویر منتشرشده از محل حادثه ظاهراً نشان می‌دهد که دو مرد مسلح از روی یک پل اقدام به تیراندازی کرده‌اند.

رسانه‌های استرالیا از بازداشت ۲ فرد مظنون به تیراندازی خبر داده اند. یدیعوت آحارانوت به نقل از یک جمعیت امداد و نجات رژیم صهیونیستی موسوم به «زاکا» اعلام کرد تروریستی بودن تیراندازی در ساحل بوندای در حال بررسی است. حدود ۶۰ نفر در این حادثه مجروح شده‌اند و تاکنون مرگ دست‌کم ۱۰ نفر تأیید شده است.

اسحاق هرتزوگ رئیس رژیم صهیونیستی در بیانیه‌ای، حمله سیدنی را تروریستی خواند و گفت: برادران و خواهران ما در سیدنی هدف حمله تروریست‌های پلید قرار گرفته‌اند.

حَنوکا یک جشن مذهبی یهودیان است که به آن عید روشنایی‌ها هم گفته می‌شود. این مراسم معمولاً ۸ روز طول می‌کشد و در ماه‌های نوامبر یا دسامبر میلادی برگزار می‌شود. حنوکا یادآور پیروزی یهودیان مکابی بر حکومت سلوکی در قرن دوم پیش از میلاد است. در کشورهای غربی با جمعیت یهودی، حنوکا معمولاً در فضاهای عمومی مثل پارک‌ها، میادین و سواحل نیز برگزاری می‌شود.

    • رزمنده IR ۱۸:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      3 3
      پاسخ
      این عملیات توسط نتانیاهو برنامه ریزی شده تا فشارهای داخل فلسطین اشغالی را تحت تاثیر قرار بده
    • IR ۱۴:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      7 3
      پاسخ
      هر چه بیشتر ازشون سقط بشه بهتر،این همه مسلمون کشته میشه کک کسی گزیده نمیشه،چهار یهودی کشته شده آه وناله همشون بلند شده،
    • IR ۱۴:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      6 4
      پاسخ
      صهیونیست ها موجودات خبیث ، جنایتکار و ضد بشری هستند که هدفشان به استثمار کشاندن جامعه بشری و رواج فساد در میان امتها هستند و یک صهیونیست خوب ،صهیونیست مرده است و تمام ملتها موظفند تا آنان را در هر کجای دنیا یافتند به درک واصل نمایند تا ریشه ظلم و فساد و گناه از جامعه بشری پاک شود
    • IR ۱۹:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      0 0
      پاسخ
      قطعا کار خود صهیونستها است حمله به يهوديها پشت پرده اش خدا داند چه جنایتی می کنند اینها به خودشون رحم نمی کنند نابود بشن این قوم لعین وپست
    • کوروش کبیر IR ۲۲:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      0 0
      پاسخ
      کثیف ترین وخودخواه تر از سگهونیصم وجود نداره واقعا دست بیعت با شیطان بستن اونهایی که از اینها طرفداری میکنن آشغالی بیش نیستند
    • قاسم IR ۱۰:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      1 1
      پاسخ
      نخست وزیر استرالیا به علت نقش اسراییل در این حادثه , چرا این کشور را محکوم نمی کند ؟ این نشان می دهد کشور استرالیا و رژیم صهیونی در این ماجرا نقش دارند .
    • الهه SE ۱۰:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      1 0
      پاسخ
      واقعا شوکه کننده است ، مثل این میماند که یهودیهای ایران بخاطر داشتن دین یهود کشته شوند ، سیاست و جنگ یک موضوع است کشتن مردم بیگناه موضوع دیگری است متاسفانه این مار نفرت تو قلب همه مردم است
    • مرتضی تیمور IR ۰۲:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
      0 0
      پاسخ
      بایدهمه ی یهودیت از بین برود خوششان امد حالا بدونن که چقدر فلسطینی شهید کردن چوب خدا صدا نداره

