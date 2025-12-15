احتمال ارتباط داعش با تیراندازی مرگبار سیدنی قوت گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، تارنمای «ایبیسی» استرالیا در گزارشی اعلام کرد که دستگاه امنیتی این کشور در سال ۲۰۱۹، نوید اکرم، یکی از مهاجمان حمله روز یکشنبه به جشن «حنوکا» در سیدنی، را به دلیل ارتباط نزدیک با یک سلول تروریستی داعش مستقر در سیدنی تحت نظر قرار داده است.
نوید اکرم ۲۴ ساله به همراه ساجد اکرم، پدر ۵۰ سالهاش روز یکشنبه به روی شرکتکنندگان در جشن یهودیان که در ساحل «باندی» سیدنی برگزار میشد، آتش گشودند. بنابر گزارشها، این حمله تاکنون دستکم ۱۶ کشته و ۴۰ مجروح بر جای گذاشته است.
ساجد اکرم در جریان تبادل آتش با پلیس کشته شد، اما نوید اکرم که مجروح شده بود، به بیمارستان منتقل شد.
نیروهای پلیس، شامگاه یکشنبه به خانه آنها در بانیریگ در جنوب غربی سیدنی یورش بردند.
بازرسان «تیم مشترک مبارزه با تروریسم» استرالیا، واحدی متشکل از نیروهای فدرال و ایالتی، بر این باورند که مهاجمان با داعش بیعت کرده بودند.
به گفته مقامات ارشد استرالیایی، دو پرچم داعش در خودروی آنها که در ساحل «باندی» پارک شده بود، کشف شده است. در تصاویر ضبط شده از محل حادثه، یکی از این پرچمها روی کاپوت خودرو دیده میشود.
یک مقام ارشد «تیم مشترک مبارزه با تروریسم» استرالیا گفت که شش سال پیش، پس از آنکه پلیس یک طرح حمله تروریستی داعش را خنثی کرد، دستگاه امنیتی استرالیا نوید اکرم، را تحت نظر قرار داد.
بنابر اطلاعاتی که به دست «ایبیسی» رسیده، دستگاه امنیتی استرالیا در سال ۲۰۱۹، اندکی پس از بازداشت اسحاق مطاری، از اعضای داعش، نوید اکرم را تحت نظر گرفته است.
این مقام استرالیایی گفت که نوید اکرم، ارتباط نزدیکی با مطاری داشته است.
اسحاق مطاری، فرمانده خودخوانده داعش در استرالیا به دلیل برنامهریزی برای عملیات در این کشور، در حال گذراندن حکم هفت سال زندان خود است. او به همراه چند نفر دیگر، عضو یکی از سلولهای داعش در سیدنی بود. به گفته یک منبع مطلع، نوید اکرم با همه آنها ارتباط نزدیکی داشت.
مایک برجس یک مقام ارشد دستگاه امنیتی استرالیا روز یکشنبه گفت که یکی از مهاجمان برای این سازمان شناختهشده بود. وی گفت: یکی از این افراد برای ما شناختهشده بود، اما نه به عنوان یک تهدید فوری.
