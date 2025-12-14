  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۱۵

نصرالدین عامر: فضای مذاکرات مسقط مثبت است

نصرالدین عامر: فضای مذاکرات مسقط مثبت است

معاون رئیس هیئت رسانه‌ای انصارالله یمن، از حاکم بودن فضای مثبت بر مذاکرات جاری در مسقط با نمایندگان دولت مستقر در عدن درباره مبادله اسرا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، نصرالدین عامر  معاون رئیس هیئت رسانه‌ای انصارالله یمن، از حاکم بودن فضای مثبت بر مذاکرات جاری در مسقط با نمایندگان دولت مستقر در عدن درباره مبادله اسرا خبر داد.

عامر گفت: مذاکرات در مسقط بین هیئت ما و هیئت طرف مقابل (دولت مستقر در عدن) درباره پرونده اسرا زیر نظر هانس گروندبرگ فرستاده سازمان ملل در امور یمن ادامه دارد.

وی بدون ذکر جزئیات گفت، مذاکرات در فضایی مثبت برگزار می‌شود.

تاکنون دولت مستقر در عدن یا سازمان ملل درباره این مذاکرات اظهارنظر نکرده است ولی یک منبع وابسته به این دولت، روز جمعه آغاز مذاکرات با انصارالله در مسقط را تایید کرده بود.

کد خبر 6688847

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها