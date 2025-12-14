نصرالدین عامر: فضای مذاکرات مسقط مثبت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، نصرالدین عامر معاون رئیس هیئت رسانه‌ای انصارالله یمن، از حاکم بودن فضای مثبت بر مذاکرات جاری در مسقط با نمایندگان دولت مستقر در عدن درباره مبادله اسرا خبر داد.

عامر گفت: مذاکرات در مسقط بین هیئت ما و هیئت طرف مقابل (دولت مستقر در عدن) درباره پرونده اسرا زیر نظر هانس گروندبرگ فرستاده سازمان ملل در امور یمن ادامه دارد.

وی بدون ذکر جزئیات گفت، مذاکرات در فضایی مثبت برگزار می‌شود.

تاکنون دولت مستقر در عدن یا سازمان ملل درباره این مذاکرات اظهارنظر نکرده است ولی یک منبع وابسته به این دولت، روز جمعه آغاز مذاکرات با انصارالله در مسقط را تایید کرده بود.