مقام یمنی: ادعای صلح با کارشکنی در پرونده اسرا تناقض دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، «عبدالعزیز الترب»، مشاور شورای عالی سیاسی یمن در صنعاء در گفتوگو با خبرگزاری اسپوتنیک اظهار داشت که کشورهای عضو ائتلاف متجاوز علیه یمن در موضوع اسرا رویکردی غیر جدی و وقتکُشانه در پیش گرفتهاند.
وی با اشاره به تحولات پیشرو افزود: سال ۲۰۲۶ میتواند سالی بسیار مهم برای ثبات و امنیت منطقه باشد، اما ما بهطور قاطع با هرگونه تلاش برای تمدید آتشبس مخالف هستیم.
این مقام یمنی همچنین از کشورهای ائتلاف متجاوز خواست با بازنگری در عملکرد خود از ابتدای تجاوز و محاصره یمن، از رویکردهای ماجراجویانه و لجاجت سیاسی فاصله بگیرند.
الترب تأکید کرد که اگر ائتلاف متجاوز بهدنبال صلح و ثبات واقعی در منطقه است، باید هرچه سریعتر به تعهدات حاصلشده در چارچوب میانجیگری عمان عمل کند.
نصرالدین عامر، معاون رئیس هیئت رسانهای انصارالله یمن چند روز قبل در سخنانی از حاکم بودن فضای مثبت بر مذاکرات جاری در مسقط با نمایندگان دولت مستقر در عدن درباره مبادله اسرا خبر داد.
وی گفته بود که مذاکرات در مسقط بین هیئت ما و هیئت طرف مقابل (دولت مستقر در عدن) درباره پرونده اسرا زیر نظر هانس گروندبرگ، فرستاده سازمان ملل در امور یمن ادامه دارد.
پرونده اسرا یکی از مهمترین محورهای مذاکرات میان صنعاء و کشورهای ائتلاف متجاوز طی سالهای اخیر بوده که با وجود توافقات اولیه، بارها بهدلیل تعلل و کارشکنی طرف مقابل متوقف شده است.
جنگ علیه یمن از سال ۱۳۹۴ با تجاوز نظامی ائتلاف متجاوز به سرکردگی عربستان و امارات و با حمایت مستقیم آمریکا آغاز شد؛ جنگی که با محاصره همهجانبه، بمباران زیرساختها و فاجعه انسانی بیسابقه همراه بوده است.
در سالهای اخیر، مذاکرات میان صنعاء و کشورهای متجاوز در چند مرحله و عمدتاً با میانجیگری عمان برگزار شده و شامل گفتوگوهای سیاسی، انسانی و امنیتی بوده است؛ با این حال، مقامات یمنی تأکید دارند تعلل و زیادهخواهی ائتلاف، مانع اجرای کامل توافقها بهویژه در پرونده اسرا، رفع محاصره و پرداخت حقوقها شده است.
نظر شما