۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۹:۲۴

آغاز مذاکرات میان جنبش انصارالله و دولت خودخوانده یمن

یک منبع یمنی از آغاز دور جدیدی از مذاکرات میان دولت خودخوانده این کشور و جنبش انصارالله خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، دور جدیدی از مذاکرات میان دولت خودخوانده یمن تحت حمایت عربستان و جنبش انصارالله این کشور در مسقط پایتخت عمان آغاز شده است.

در این دور از مذاکرات در خصوص پرونده اسرا نزد هر ۲ طرف صحبت می‌شود.

یک منبع یمنی تاکید کرد که فرستاده سازمان ملل به این کشور نهمین نشست کمیته نظارت بر اجرای توافق تبادل اسرا میان دو طرف را برگزار کرده است. این نشست با نظارت سازمان ملل و همکاری صلیب سرخ جهانی برگزار شده است.

وی بیان کرد که فضای این نشست مثبت بوده و دو طرف بر ضرورت اجرای توافقات سابق تاکید دارند.

پیش از این نیز دو طرف در چارچوب توافق امضا شده دست به تبادل اسرای جنگی زده بودند.

