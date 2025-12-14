به گزارش خبرنگار مهر، باقر آقا علیخانی، پیش از ظهر یکشنبه در نشست هم‌اندیشی با محوریت روستابازارها و پایانه صادراتی انار با اشاره به جایگاه ویژه شهرستان ساوه به‌عنوان یکی از قطب‌های کشاورزی کشور، بر ضرورت توسعه صنایع تبدیلی و ایجاد ارزش افزوده در محصولات کشاورزی تأکید کرد.

وی افزود: با بهره‌گیری از ظرفیت‌های صنعتی و کشاورزی استان مرکزی می‌توان بیشترین ارزش افزوده را به بخش کشاورزی اختصاص داد و شبکه توزیع را بهینه‌سازی کرد تا هزینه‌های مردم کاهش یابد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی گفت: در سطح شهرستان‌ها، شهرداری‌ها نقاطی برای ایجاد مراکز عرضه کالا پیش‌بینی کرده‌اند و تعاونی‌های روستایی مسئولیت تهیه کالا و مدیریت شبکه را بر عهده خواهند داشت تا آثار مثبت آن در سفره مردم نمایان شود.

وی، اجرای برنامه قانون هفتم توسعه و راه‌اندازی روستابازارها در چندین نقطه استان را اقدامی مؤثر در حمایت از تولیدکنندگان دانست و بر ضرورت تکمیل شبکه توزیع و بهره‌گیری از ظرفیت تعاونی‌های روستایی تأکید کرد.

نشست هم‌اندیشی امروز با هدف بررسی چالش‌ها و ارائه راهکارهای عملیاتی برای توسعه روستابازارها و پایانه صادراتی انار برگزار شد و برنامه‌های مصوب قرار است در دستور کار اجرایی استان مرکزی قرار گیرد.