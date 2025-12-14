  1. استانها
۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۱۳

طلایی: ۳ هزارروستا بازار برای توزیع محصولات کشاورزی ایجاد می‌شود

ساوه- مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی و معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: ۳ هزار روستا بازار برای توزیع و فروش محصولات کشاورزی تا پایان دولت چهاردهم در کشور ایجاد می‌شود.

به گزارش خبرنگارمهر، محمدرضا طلایی پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از ظرفیت‌های بخش کشاورزی شهرستان ساوه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در این بازدید، مجموعه روستا بازارها و توان سردخانه‌ای شهرستان مورد بررسی قرار گرفت که خوشبختانه اقدامات مؤثری در حوزه ذخیره‌سازی محصولات و ایجاد زنجیره ارزش انجام شده است.

وی با تأکید بر ضرورت ایجاد پایانه صادراتی در ساوه افزود: این شهرستان از ظرفیت‌های قابل‌توجهی در بخش کشاورزی برخوردار است و با تکمیل زیرساخت‌ها و اتخاذ تصمیمات لازم، پایانه صادراتی ساوه با مشارکت تشکل‌ها و سرمایه‌گذاران محلی راه‌اندازی خواهد شد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به نقش روستا بازارها در ساماندهی بازار محصولات کشاورزی گفت: توسعه روستا بازارها می‌تواند فاصله میان تولیدکننده و مصرف‌کننده را کاهش، واسطه‌های غیرضروری را حذف کند و محصولات را با قیمت مناسب‌تر در اختیار مردم قرار دهد.

طلایی ادامه داد: بر اساس تکالیف برنامه هفتم توسعه، استانداران موظف هستند شهرداری‌ها را مکلف کنند تا اراضی مورد نیاز برای ایجاد روستا بازارها را در اختیار سازمان تعاون روستایی قرار دهند.

وی افزود: در شهرستان ساوه چندین نقطه برای این منظور پیش‌بینی شده و با همکاری فرمانداری و نماینده شهرستان، ظرفیت ایجاد ۲۰ روستا بازار در ساوه و مناطق تابعه وجود دارد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: در سطح ملی نیز تعهد شده است تا پایان سال جاری ۵۰۰ روستا بازار و تا پایان دولت سه هزار روستا بازار در کشور ایجاد شود که تاکنون بیش از ۳۰۰ روستا بازار طی هفت تا هشت ماه گذشته راه‌اندازی شده و با رضایت‌مندی مناسبی همراه بوده است.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه خرید و ذخیره‌سازی محصولات کشاورزی گفت: امسال خرید محصولات به‌صورت مستقیم از باغداران انجام شد و هیچ‌گونه خریدی از واسطه‌ها صورت نگرفت.

وی گفت: همچنین در حوزه محصولاتی همچون سیب‌زمینی، پیاز، میوه شب عید و خرمای ماه مبارک رمضان نیز برنامه‌ریزی و اقدام‌های مؤثری انجام شد.

طلایی اظهار کرد: دولت برای توسعه روستا بازارها، تسهیلات ارزان‌قیمت سرمایه در گردش و کمک‌های فنی و اعتباری را در اختیار تشکل‌ها قرار خواهد داد.


معاون وزیر جهاد کشاورزی بیان کرد: همچنین دو پروژه پایانه صادراتی با تصمیم مجموعه استان و شهرستان و تأمین نقدینگی لازم عملیاتی می‌شود، هدف از این اقدامات، بازگشت مستقیم درآمدها به کشاورزان و تقویت امنیت غذایی کشور است.

کد خبر 6688744

برچسب‌ها

