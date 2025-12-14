به گزارش خبرنگارمهر، محمدرضا طلایی پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از ظرفیتهای بخش کشاورزی شهرستان ساوه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در این بازدید، مجموعه روستا بازارها و توان سردخانهای شهرستان مورد بررسی قرار گرفت که خوشبختانه اقدامات مؤثری در حوزه ذخیرهسازی محصولات و ایجاد زنجیره ارزش انجام شده است.
وی با تأکید بر ضرورت ایجاد پایانه صادراتی در ساوه افزود: این شهرستان از ظرفیتهای قابلتوجهی در بخش کشاورزی برخوردار است و با تکمیل زیرساختها و اتخاذ تصمیمات لازم، پایانه صادراتی ساوه با مشارکت تشکلها و سرمایهگذاران محلی راهاندازی خواهد شد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به نقش روستا بازارها در ساماندهی بازار محصولات کشاورزی گفت: توسعه روستا بازارها میتواند فاصله میان تولیدکننده و مصرفکننده را کاهش، واسطههای غیرضروری را حذف کند و محصولات را با قیمت مناسبتر در اختیار مردم قرار دهد.
طلایی ادامه داد: بر اساس تکالیف برنامه هفتم توسعه، استانداران موظف هستند شهرداریها را مکلف کنند تا اراضی مورد نیاز برای ایجاد روستا بازارها را در اختیار سازمان تعاون روستایی قرار دهند.
وی افزود: در شهرستان ساوه چندین نقطه برای این منظور پیشبینی شده و با همکاری فرمانداری و نماینده شهرستان، ظرفیت ایجاد ۲۰ روستا بازار در ساوه و مناطق تابعه وجود دارد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: در سطح ملی نیز تعهد شده است تا پایان سال جاری ۵۰۰ روستا بازار و تا پایان دولت سه هزار روستا بازار در کشور ایجاد شود که تاکنون بیش از ۳۰۰ روستا بازار طی هفت تا هشت ماه گذشته راهاندازی شده و با رضایتمندی مناسبی همراه بوده است.
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی همچنین با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه خرید و ذخیرهسازی محصولات کشاورزی گفت: امسال خرید محصولات بهصورت مستقیم از باغداران انجام شد و هیچگونه خریدی از واسطهها صورت نگرفت.
وی گفت: همچنین در حوزه محصولاتی همچون سیبزمینی، پیاز، میوه شب عید و خرمای ماه مبارک رمضان نیز برنامهریزی و اقدامهای مؤثری انجام شد.
طلایی اظهار کرد: دولت برای توسعه روستا بازارها، تسهیلات ارزانقیمت سرمایه در گردش و کمکهای فنی و اعتباری را در اختیار تشکلها قرار خواهد داد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی بیان کرد: همچنین دو پروژه پایانه صادراتی با تصمیم مجموعه استان و شهرستان و تأمین نقدینگی لازم عملیاتی میشود، هدف از این اقدامات، بازگشت مستقیم درآمدها به کشاورزان و تقویت امنیت غذایی کشور است.
