به گزارش مهر، سید مهدی حسینی پیش از ظهر یکشنبه در نشست هماندیشی روستا بازار و پایانه صادراتی انار ساوه با اشاره به ظرفیتهای بالای شهرستان ساوه در حوزه صنعت و کشاورزی گفت: ساوه قطب تولید انار و پسته کشور است و زیرساختهای مناسبی از جمله صنایع تبدیلی، بستهبندی و سردخانهها دارد که میتواند خامفروشی را کاهش دهد و محصولات را برای صادرات آماده کند.
فرماندار ساوه همچنین با اشاره به جشنواره ملی انار این شهرستان افزود: این جشنواره با همت کشاورزان و مردم برگزار شد و بازخورد بسیار خوبی داشت، امسال برای اولین بار دبیرخانه دائمی جشنواره تشکیل شده تا کشاورزان بتوانند خود مدیریت آن را بر عهده داشته باشند.
وی به پایانه صادراتی انار اشاره کرد و گفت: حدود ۲۰ هکتار برای این پایانه پیشبینی شده و تاکنون حدود نیمی از آن اجرایی شده است و با حمایت سازمان تعاون روستایی و مسئولان استان، این پروژه میتواند پایهای برای تقویت کشاورزان و توسعه صادرات محصولات کشاورزی باشد.
فرماندار ساوه تصریح کرد: با اعطای تسهیلات و حمایتهای لازم، میتوان شاهد رشد تعاونیها، افزایش بهرهوری و شکوفایی اقتصاد کشاورزان در شهرستان بود
