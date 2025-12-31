به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل زیارتی نصرآبادی عصر چهارشنبه در نشست کارگروه فنی و عمرانی مدیران کل امور روستایی و شوراهای استانداریهای کشور که در فرمانداری شهرستان محلات برگزار شد، اظهار کرد: در دنیای کنونی اتکا صرف به دانش و تجربه شخصی کافی نیست و لازم است از نظرات مشورتی متخصصان بهرهگیری شود.
وی افزود: در حوزه دهیاریها، متناسب با نیازهای تخصصی، چهار کارگروه شامل کارگروه مالی و بودجه دهیاریها، کارگروه نیروی انسانی و حقوقی، کارگروه محیط زیست و خدمات روستایی و کارگروه فنی، مهندسی و عمرانی تشکیل شده است.
مدیرکل دفتر هماهنگی عمرانی و خدمات روستایی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور گفت: کارگروه فنی و عمرانی یکی از تخصصیترین کارگروهها به شمار میرود، چرا که تمامی اعضای آن دارای تخصص عمران و مباحث فنی هستند و این موضوع ظرفیتی ارزشمند برای نظام مدیریت روستایی کشور محسوب میشود.
وی تصریح کرد: این کارگروه با حضور هشت نفر از متخصصان حوزه عمران فعالیت میکند و اگر نتوانیم از ظرفیت علمی و تجربی این افراد بهدرستی استفاده کنیم، در واقع به خودمان آسیب زدهایم و از این رو بهرهگیری از ظرفیت کارشناسان این حوزه مورد توجه ویژه است.
زیارتی نصرآبادی ادامه داد: بسیاری از پژوهشها و اقدامات انجامشده در حوزه برنامهریزی روستایی، حاصل همین هماندیشیها و کارگاههای تخصصی است که در سطح کشور برگزار میشود و آثار مثبت آن در بلندمدت نمایان خواهد شد.
وی با بیان اینکه استان مرکزی از بدو تأسیس دفاتر امور روستایی، یکی از استانهای شاخص کشور بوده است، گفت: اگرچه این استان فراز و فرودهایی را تجربه کرده، اما در مجموع همواره جزو استانهای برتر کشور بوده و در بسیاری از ارزیابیها در رتبههای نخست قرار داشته است.
مدیرکل دفتر هماهنگی عمرانی و خدمات روستایی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور بیان کرد: استان مرکزی یکی از استانهایی است که همواره بهعنوان مقصد بازدیدهای آموزشی به سایر استانها معرفی میشود و در حوزههایی مانند مدیریت پسماند، گردشگری و تشکیل تعاونیهای موفق، عملکرد قابل قبولی داشته است.
وی افزود: همین که یک استان بتواند در چند محور مشخص، خود را در سطح ملی بهعنوان استان شاخص معرفی کند، نشاندهنده کارنامهای موفق و قابل دفاع است.
زیارتی نصرآبادی ادامه داد: استان مرکزی از گذشته نیز بدنه کارشناسی توانمندی داشته و اکنون نیز با حضور مدیران جوان، پرتلاش و ارزشمند، در مسیر رسیدن به نقطه اوج قرار دارد.
مدیرکل دفتر هماهنگی عمرانی و خدمات روستایی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با اشاره به ظرفیتهای شهرستان محلات گفت: محلات یکی از مناطق دارای پتانسیل بالای گردشگری در کشور است و مردم این منطقه بهویژه در حوزه کارآفرینی، الگوی موفقی به شمار میروند.
وی ادامه داد: توسعه گلخانهها، صنعت سنگ و اقتصاد پویا در این شهرستان، عمدتاً بدون اتکا به حمایتهای دولتی شکل گرفته و نشاندهنده استعداد ذاتی و تلاش مردم این منطقه است که توانستهاند از ظرفیتهای خدادادی بیشترین بهرهگیری را داشته باشند.
