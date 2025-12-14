به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا سید سجاد رضوی در افتتاحیه همایش کشوری دو روزه واحدهای پژوهشی مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت که در سازمان بیمه سلامت ایران برگزار شد ضمن تبریک هفته پژوهش، افزود: جای افتخار دارد که بیمه سلامت در طی سال‌ها رشد و بالندگی خوبی داشته است. خیلی وقت‌ها گفته می‌شود بیمه‌های پایه مشکل دارند، اما نباید بدون تحقیق و استدلال صحبت کرد و باید یاد بگیریم که همواره مبتنی بر شواهد صحبت کنیم؛ باید در بیمارستان‌های دولتی مشاهده کرد که بیمه‌ها چه کمکی به مردم می‌کنند و با سایر کشورها مقایسه کرد.

وی ادامه داد: در حوزه بستری، میزان رضایت مندی بیماران از بیمه‌ها در کشور ما بسیار بیشتر از سایر کشورهاست و در بازدید از مراکز درمانی میزان رضایت مندی سنجیده می‌شود و وقتی با بسیاری از بیماران تماس می‌گیرم، این میزان رضایت بیش از ۸۰ درصد است. با وجود کمبودها و مشکلات منابع، مردم از پرداخت هزینه‌های درمانی توسط بیمه‌ها در حوزه بستری رضایت دارند، اما حوزه سرپایی نیازمند ساماندهی بیشتر است.

رضوی بیان کرد: اگر بخواهیم حوزه سلامت یک کشور را بررسی کنیم، باید ببینیم چه بیمه‌ای دارد، اگر بیمه‌ها توانمند نباشند، حوزه سلامت قابل دفاع نخواهد بود. به طور مثال در ترکیه، بیمه‌ها توسعه پیدا کرده‌اند و نظر بیمه‌ها در سیاست‌های توسعه‌ای حوزه سلامت این کشور مورد توجه است.

وی افزود: وقتی بر اساس سیاست‌های بالا دستی باید مدیریت مالی حوزه سلامت در اختیار بیمه‌ها باشد، باید به آن توجه و اجرا شود. چندی پیش نامه‌ای به سازمان بیمه سلامت ایران نوشتم که ممیزی هزینه درمان مصدومان تصادفات توسط بیمه سلامت انجام شود و مقاومت‌های فراوانی در این زمینه شکل گرفت؛ ایجاد این تفکر در بدنه سلامت بسیار دشوار است، اما باید تصمیم‌های درست را مبتنی بر شواهد گرفت و پای آن ایستاد، اما اگر تصمیم مبتنی بر شواهد نباشد، بر اساس استدلال نخواهد بود. باید از پژوهشگران و محققان کمک گرفت، به طور مثال معاون درمان نمی‌تواند خودش به تنهایی فکر کرده و بخشنامه صادر کند.

معاون وزیر بهداشت اظهار کرد: همه از محدودیت منابع مالی کشور آگاهی دارند و می‌دانیم که حدود ۴ درصد از تولید ناخالص ملی در حوزه سلامت هزینه می‌شود و این میزان باید افزایش پیدا کرده و بیش از این در حوزه سلامت هزینه شود. وی افزود: اگر سهم سلامت از تولید ناخالص ملی به حدود ۸ تا ۹ درصد برسد، باید در مسائل تحقیقاتی و بهداشتی و پیشگیری هزینه کرد؛ آینده کشور به سمت ژن تراپی و درمان‌ها و فناوری‌های جدید می‌رود و اگر وارد این مباحث نشویم، منابع به سمت درمان خواهد رفت.

رضوی گفت: حدود ۸۰۰ تا هزار نفر در کشور به بیماری دوشن مبتلا هستند اگر درمانی برای این بیماری‌ها قطعی باشد، حتماً هزینه انجام می‌شود، اما مراکز تحقیقاتی باید این درمان‌ها را بررسی کرده و هزینه اثربخشی را مورد بررسی قرار بدهند. مطالعات پیشگیری و ژنتیک باید به حدی باشد که تعداد این بیماری‌ها در کشور کاهش پیدا کند؛ به طور مثال خانواده‌هایی داریم که حداقل دو فرزند مبتلا به بیماری دوشن دارند.

وی اظهار کرد: شکل‌گیری معاونت پیشگیری در سازمان بیمه سلامت ایران باعث افتخار است؛ نمی‌توان فقط با حوزه درمان، حوزه سلامت را کنترل کند. درمان بدون سختی نیست و آسیب‌هایی دارد. اگر سرطان‌ها در مراحل اولیه شناسایی شوند، چرا باید در مراحل آخر به دنبال درمان‌های سنگین باشیم؟ آیا نمی‌توان با برنامه ریزی هدفمند با کمک مراکز تحقیقاتی، میزان بیماری مردم را کاهش بدهیم؟

معاون وزیر بهداشت افزود: باید آموزش‌ها در مدارس دخترانه درباره سرطان سینه ارائه شود؛ هزینه‌های درمان سرطان سینه فقط مربوط به مواردی مانند رادیوتراپی نیست، بلکه صدها برابر هزینه‌های دیگر وجود دارد.

رضوی بیان کرد: همچنین نظام پرداخت باید متصل به کیفیت درمان شود و قرار نیست هزینه خدماتی پرداخت شود که پس از آن، هزینه عوارض را هم پرداخت کنیم.

وی اظهار کرد: بیمه پشتیبان و متن اصلی حوزه سلامت است و اگر کسی تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارد، باید خیالش از هزینه‌های درمانی راحت باشد.