  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۱۶

کارشناس مسائل غرب آسیا در گفتگو با مهر:

متهم اصلی حمله به یهودی‌ها در استرالیا، رژیم صهیونیستی است

متهم اصلی حمله به یهودی‌ها در استرالیا، رژیم صهیونیستی است

بررسی الگوی رفتاری دستگاه امنیتی رژیم صهیونیستی این گمانه را تقویت می‌کند که به دلایل مشخص این رژیم عامل اصلی حمله مسلحانه به مراسم یهودیان در استرالیا است.

خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: امروز شنبه در پی حمله مسلحانه به جشن مذهبی یهودی‌ها (حنوکا) در ساحل بوندای سیدنی استرالیا دست‌کم ۱۲ نفر کشته و ده‌ها نفر نیز زخمی شدند. تصاویر منتشرشده نشان می‌دهد که ۲ مرد مسلح جمعیت حاضر در این مراسم را به رگبار می‌بندند؛ بنا بر گفته مقامات استرالیا تاکنون ۲ نفر در این رابطه بازداشت شده‌اند و یکی از آنها با شلیک مستقیم نیروهای پلیس کشته شده است.

بسیاری از کشورها از جمله ایران این حادثه مرگبار و هدف‌قراردادن غیرنظامیان را محکوم کردند. هنوز علت اصلی این رویداد خشونت‌بار به صورت رسمی اعلام نشده، اما مقامات رژیم صهیونیستی بار دیگر خیلی زود با ژست مظلوم‌نمایی این حادثه را تحت عنوان «یهودستیزی» محکوم کردند و مدعی شدند که پیش از این به دولت استرالیا هشدار دادند که تحرکات «یهودستیزانه» در استرالیا روبه‌افزایش است.

گرچه بعد از تراژدی و نسل‌کشی مردم غزه و اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی علیه کشورهای منطقه، تنفر و انزجار افکار عمومی در سطح جهان نسبت به این رژیم و طبیعتاً یهودی‌ها به شکل تصاعدی افزایش یافته، اما با مکث و نگاهی دقیق‌تر، پرسش‌های جدی درباره اهداف پشت پرده این حادثه مطرح می‌شود که نمی‌توان آنها را جدی نگرفت؛ پرسش‌هایی از این دست که هدف عامل یا عاملان اصلی این حادثه چه بوده و چه کسی می‌تواند از چنین حادثه‌ای بهره‌برداری کند. آیا این اقدام، صرفاً یک اقدام کور است یا عملیاتی برنامه‌ریزی‌شده با اهداف مشخص که به مرور انگیزه‌های آن آشکار می‌شود.

«علیرضا کبیری» کارشناس مسائل غرب آسیا در گفتگو با خبرنگار مهر معتقد است که بررسی الگوهای تاریخی و عملکرد سرویس‌های امنیتی اسرائیل می‌تواند دید روشنی از انگیزه‌ها و پیامدهای احتمالی این واقعه ارائه دهد. متن این گفتگو در ادامه می‌آید:

چقدر این احتمال وجود دارد که حمله به مراسم مذهبی یهودی‌ها در سیدنی کار خود اسرائیل باشد؟

اگر احتمال دخالت اسرائیل در حمله به مراسم مذهبی یهودیان در سیدنی را بسنجیم، باید به سابقه مستند عملیات‌های اطلاعاتی این رژیم توجه کنیم. اسرائیل یکی از معدود بازیگران بین‌المللی است که اجرای عملیات امنیتی و اطلاعاتی در خاک کشورهای ثالث را به‌طور رسمی در کارنامه خود دارد و در موارد متعددی نیز این اقدامات بعداً افشا یا تأیید شده‌اند. نمونه کلاسیک آن «ماجرای لاوون» در سال ۱۹۵۴ است؛ عملیاتی که در آن سرویس‌های امنیتی اسرائیل با بمب‌گذاری علیه اهداف یهودی و غربی در مصر تلاش کردند این حملات را به گروه‌های دیگر نسبت دهند تا روابط مصر با غرب تخریب شود. این پرونده بعدها به‌صورت رسمی در اسرائیل تأیید شد و نشان داد که استفاده از عملیات «پرچم دروغین» حتی با به خطر انداختن جان یهودیان در منطق امنیتی این رژیم سابقه دارد.

در دوره‌های جدیدتر نیز ترور «محمود المبحوح» در دوبی در سال ۲۰۱۰ نشان داد که موساد بدون ملاحظه حساسیت‌های سیاسی و امنیتی، قادر است در کشورهای امن و تحت نظارت شدید امنیتی عملیات پیچیده اجرا کند. بنابراین از نظر توان عملیاتی و سابقه تاریخی، اجرای یک سناریوی امنیتی کنترل‌شده در کشوری مانند استرالیا نه غیرممکن است و نه خارج از الگوی رفتاری اسرائیل. به‌ویژه در شرایطی که اسرائیل با بحران شدید مشروعیت بین‌المللی روبه‌روست، این احتمال از منظر تحلیلی قابل اعتناست.

با توجه به منفوربودن صهیونیست‌ها و اسرائیل در افکار عمومی جهان آیا می‌توان این عملیات را نوعی «عملیات مظلوم‌نمایی» از طرف سرویس‌های امنیتی اسرائیل تفسیر کرد؟

با توجه به منفور بودن صهیونیست‌ها و سیاست‌های اسرائیل در افکار عمومی جهان، می‌توان این حادثه را به‌طور جدی نوعی مظلوم‌نمایی حساب‌شده دانست. اسرائیل سال‌هاست که از «امنیت یهودیان در جهان» به‌عنوان یک ابزار سیاسی و رسانه‌ای استفاده می‌کند. پس از هر موج انتقاد گسترده علیه این رژیم، به‌طور معناداری تمرکز رسانه‌ای بر «یهودی‌ستیزی، ناامنی یهودیان و ضرورت حمایت از اسرائیل» افزایش می‌یابد. برای مثال، پس از جنگ غزه در سال ۲۰۱۴ و افزایش فشارهای حقوق بشری، اسرائیل و نهادهای نزدیک به آن کارزار گسترده‌ای درباره «افزایش حملات علیه یهودیان در اروپا» به راه انداختند که هدف آن انتقال جایگاه قربانی از فلسطینی‌ها به یهودیان بود.

در چنین چارچوبی، حادثه‌ای مانند تیراندازی در مراسم مذهبی یهودیان در سیدنی، دقیقاً همان کارکرد روانی و رسانه‌ای را دارد، یعنی ایجاد شوک عاطفی، بازسازی همدلی افکار عمومی غربی و کاهش فشار سیاسی بر اسرائیل. این الگو نه تصادفی، بلکه بخشی از دکترین شناخته‌شده جنگ روایت‌هاست که اسرائیل در آن تجربه طولانی دارد. بنابراین مظلوم‌نمایی در این ماجرا نه یک فرض ضعیف، بلکه یک تحلیل مبتنی بر الگوی رفتاری مستمر است.

شما در خلال پاسخ به سوالات بالا به چند مورد اشاره کردید، آیا نمونه‌های مشابه دیگری مثل حادثه امروز از طرف آمریکا و اسرائیل در گذشته رخ داده است؟

نمونه‌های مشابه از طرف اسرائیل و آمریکا در تاریخ معاصر به‌طور مستند وجود دارد. علاوه بر «ماجرای لاوون» حادثه حمله اسرائیل به کشتی آمریکایی «یواس‌اس لیبرتی» در سال ۱۹۶۷ نیز یکی از پرونده‌های بحث‌برانگیز است که بسیاری از تحلیلگران آن را اقدامی عامدانه برای کشاندن آمریکا به جنگ علیه مصر ارزیابی کرده‌اند؛ هرچند روایت رسمی چیز دیگری می‌گوید.

درباره آمریکا نیز اسناد رسمی منتشرشده نشان می‌دهد که طرح «عملیات نورث‌وودز» در دهه ۱۹۶۰ برای انجام حملات ساختگی علیه شهروندان آمریکایی و نسبت دادن آن به کوبا طرح‌ریزی شده بود؛ طرحی که هرچند اجرا نشد، اما نشان‌دهنده منطق امنیتی حاکم بر چنین تصمیماتی است.

همچنین ماجرای شهادت دروغین و ساختگی «نیره» در سال ۱۹۹۰ درباره کشتار نوزادان در کویت، که بعدها دروغ بودن آن افشا شد، نمونه‌ای روشنِ استفاده آمریکا از روایت‌های احساسی و جعلی برای تغییر افکار عمومی و توجیه جنگ است. این نمونه‌ها نشان می‌دهند که استفاده از حوادث یا روایت‌های ساختگی برای مهندسی افکار عمومی، نه استثنا بلکه بخشی از تاریخ سیاست امنیتی قدرت‌های بزرگ است. حتی برخی همچنان بر این باورند که «حمله یازده سپتامبر ۲۰۰۱» به آمریکا نیز عملیاتی ساختگی و طراحی نیروهای امنیتی آمریکا بود.

در جمع‌بندی، وقتی این شواهد تاریخی، منطق سیاسی، سابقه عملیاتی و نیاز فوری اسرائیل به تغییر فضای افکار عمومی جهانی را کنار هم قرار می‌دهیم، تحلیل دخالت سرویس‌های امنیتی اسرائیل در حادثه سیدنی به‌مراتب باورپذیرتر می‌شود. این حادثه از منظر کارکرد رسانه‌ای و روانی، کاملاً در راستای راهبرد مظلوم‌نمایی و بازسازی وجهه اسرائیل قابل فهم است و با الگوهای شناخته‌شده گذشته همخوانی دارد.

    نظرات

    • محمد آبادی IR ۱۹:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      42 34
      پاسخ
      لعنت خدا بر لحوج ترین قوم تاریخ بشریت ؛ یهود عنوان!
      • ایرانی IR ۱۰:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
        20 11
        چه ربط داره مرد حسابی؟؟هیچ وقت هیچ کسی رو با توجه به اعتقاداتش نباید قضاوت کرد..یهودی ها هم مثه مسیحی ها و مسلمونها و زردتشتی ها و... انسانن
    • رضوی IR ۱۹:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      1 0
      پاسخ
      متاسفانه صهیون نهایت استفاده ازدشمنی باایران اسلامی رامیکندخودش کسانی رااجیرکرده خریداری کرده که بتوانددشمنی صهیون رانسبت به جمهوری اسلامی افزایش دهد عده ای ساده لوح هم به صهیون به علت فشاراقتصادی شدیددرایران کمک میکنندعلیه نظام جمهوری اسلامی توطئه میکنندلعنت برصهیون
    • سید محمد شیوایی IR ۱۹:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      1 0
      پاسخ
      تحلیل درست و دقیقی ارائه دادید . جز اسراییل کشور دیگری در این جنایت نفعی ندارد .صهیونی ها حتی شیطان را درس می دهند ! ابایی از کشتن هیچ فرد ، گروه یا ملتی را ندارند ولو به تعداد زیاد و میلیونی ! حادثه تروریستی 11 سپتامبر و برجهای دو قلو نیز با طرح و نقشه آنها و عوامل آمریکایی عربی آنها صورت گرفت !
    • IR ۱۹:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      1 0
      پاسخ
      سگ هار آمریکا: خودشان را گاز می‌گیرند:::کودک کشان به لطف پروردگار نابود خواهند شد: این وعده الهی
    • خسرو IR ۲۰:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      32 26
      پاسخ
      ازاسراییل هرکاری برمی اید احتمالا یهودیهای مخالف جنگ نتانیاهوبودند که توسط اسراییل کشته شدند ..خوبشد که دستگیر شدند وبزودی معلوم میشه
      • IR ۰۷:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
        12 7
        چقدر ساده آید حتما استرالیا هم میگه آره اونا میخان فقط این قضیه رو به ایران ربط بدن
      • امیربیات IR ۱۸:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
        0 0
        سلام قطعآ منظورش فرقه صهیونیست ی است که دارند به نام قوم موسی ع جنایت میکنند. از جمله کودک کشی ها وناجوانمردانگی هایی در سر می‌پرورانند. که حتی در تورات واقعی همیشه این تفکرات کثیف ونژاد درست ضد بشریت بوده .
    • نامدار IR ۲۰:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      46 21
      پاسخ
      اگر بهانه حمله به ایران باشه چیکار میکنید؟!
      • علی IR ۲۱:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
        35 39
        جواب دندان شکن وکوبنده وپشیمان کننده وتمام کننده که دنیاقدرت واقعی ایران اسلامی رامتوجه شود
      • محمد IR ۲۱:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
        0 0
        شما دنبال جنگید؟؟؟؟
      • IR ۲۱:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
        28 9
        اونا واسه حمله به ایران دنبال بهونه نیستند . خیالت راحت
      • IR ۲۳:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
        1 0
        حمله به ایران بهانه نمی خواهد تنها چیزی که می خواهد نقطه ضعف ایران هست که البته اینبار به اذن خدا در صورت هر گونه تجاوز متجاوز را با خاک یکسان می کنیم و ول کن نخواهیم بود
    • مبین IR ۲۰:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      51 57
      پاسخ
      بدون شک کار کار سازمان اطلاعات اسرائیله،،برای مظلوم نشون دادن خودشون
    • قاسم IR ۲۰:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      28 24
      پاسخ
      اینکه رژیم صهیونی متهم اصلی است شکی نیست. ایران باید الان بصورت تهاجمی در رسانه ها و سخنان مقامات روی این موضوع مانور دهند (که نقطه ضعف دشمن است) . و این رژیم خبیث را رسوا نمایند
      • آقازاده IR ۲۲:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
        0 0
        چشم
    • ایرانیان IR ۲۰:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      30 8
      پاسخ
      آیامااین تجربیات روداریم یانداریم؟
    • IR ۲۰:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      0 0
      پاسخ
      دوسال پیش بود خاخام معروف اسراییل کشته جنازه اش را بیرون از شهر انداخته بودند نمونه دیگرش مرگ درامریکا
    • IR ۲۰:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      50 6
      پاسخ
      به امیدنابودی دشمنان ایران
    • کیارش IR ۲۰:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      33 20
      پاسخ
      یهود ستیز تر از نتانیاهو در این دنیا وجود ندارد .
    • IR ۲۰:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      26 18
      پاسخ
      معلومه عامل اصلی رژیم خونخوار صیهونیست های نژاد پرست هستند اینها عامل بدبین شدن ملت بیچاره یهود در دنیا شدند وگرنه ملت یهود هم مثل ما حق حیات وزندگی مسالمت امیز را در دنیا دارند این بی گناهان تقاص جنایت نتانیاهوی خونخوار ورژیم سفاک صهیونیسم ها را دارند می دهند
    • علیرضا IR ۲۰:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      0 1
      پاسخ
      نتانیاهو همه یهودی ها را خواهد کشت به تلافی غزه .نتانیاهو کثافت متعصب
    • رستاخیز IR ۲۰:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      0 1
      پاسخ
      خودش به تنهایی نمیتونه به ایران حمله کنه و این اقدام تروریستی هم کار خود رژیم صهیونی است از رابطه سیاسی زخم خورده ایران و استرالیا سو استفاده میکنه تا برای حمله به ایران چند کشور متحد خودش کنه میدونه به تنهایی از پس ایران بر نمیاد از نظر من ما باید حمله پیش دستانه انجام بدیم نباید اجازه بدیم این رژیم نقشه های شوم خودش اجرا کنه همچین دشمنی را باید غافلگیر کرد و برای همیشه این بازی موش و گربه تموم کرد
    • IR ۲۱:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      54 12
      پاسخ
      شیطان رانده شده. در غزه باشد. یا استرالیا. فرقی نمی کند. شیطان. در هر. جا. شیطان است. جنایتکاران امریکا و اسرائیل. دست به. هر جنایتی برای. فریب اذهان. عمومی. جهان انجام. می دهند
    • قاسم IR ۲۱:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      21 14
      پاسخ
      کار خود خبیثشونه.
    • IR ۲۱:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      20 1
      پاسخ
      به نظرم جمهوری اسلامی باید خیلی مواظب باشه.بهونه حمله به عراق و افغانستان حمله تروریستی القاعده به برجهای دو قلو بود.
      • IR ۰۱:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
        12 3
        قدمشون برچشم. از چه بترسیدم. شروعش با اونا تمام کردنش با ما
    • رسول IR ۲۱:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      26 9
      پاسخ
      لازم به یاد اوری نمیباشد که بزرگترین تظاهرات بر علیه رژیم جنایتکار اسرائیل در استرالیا رقم خورد.... تاریخ پر از خودزنی و مظلوم نمایی این غده سرطانی است ..... واین یک سناریو نخ نماست....
    • محسن IR ۲۱:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      27 7
      پاسخ
      معلوم نیست کار مخالفان صهیونیست اسرائیل باشد شاید یک سناریو مثل هولوکاست باشد برای مظلوم نمای و نشان دادن یهود ستیزی و مشروعیت به داشت سرزمین که توسط صهیونیست اسرائیل طراحی شده از این افراد فاسد و خونریز همه چیز بر می اید
    • IR ۲۱:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      4 2
      پاسخ
      تنها کسی که فرد مسلح را ازپشت خلع سلاح کرده شخصی مسلمان یعنی یهودیان را مسلمان نجات داده ولی این را رسانه های غربی سانسور میکنند اگراو نبود تلفات خیلی بیشتراز این میشد
    • IR ۲۱:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      2 2
      پاسخ
      هنوز برای اظهار نظر زوده پلیس استرالیا قطعا مشغول بررسی پرونده هست
    • IR ۲۱:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      8 4
      پاسخ
      هنوز برای اظهار نظر زوده پلیس استرالیا قطعا مشغول بررسی پرونده هست
    • IR ۲۱:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      5 3
      پاسخ
      حالا دولت اسراییل ببینه حمله به مردم غیر نظامی یعنی چه
    • علی IR ۲۱:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      8 3
      پاسخ
      کارخودصهیونست.ها ست
    • IR ۲۱:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      16 5
      پاسخ
      دولت اسراییل مقصر این حادثه است
    • مهرداد IR ۲۱:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      22 11
      پاسخ
      مشکل نداره که چند نفر مردن.مگه خون این یهودی هاازبچه مسلمانهای غزه رنگین تره
    • داود CO ۲۲:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      1 0
      پاسخ
      سلام یکی ازترفندهای صهیونیستها این بوده که همواره جایگاه شهیدوجلادرا خودش خوب میداندچگونه تغییربدهد
    • مریم IR ۲۲:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      0 0
      پاسخ
      آخه بگو اسرائیل چرا اینقدر منگولی ؟ امنیت میخواهی ؟ کشور و مردم فلسطین را برسمیت بشناس راهی آسان تر از این وجود دارد ؟ دو پایت را در یک کفش کرده ای و ساز خود را میزنی خیلی تابلو هست که کار خودت هست تا برای آرمانت توجیه داشته باشی وگرنه مردم فلسطین شماها را پناه داده اند و آیا اکنون حق داشتن بخشی از سرزمین شان را ندارند ؟
    • رام IR ۲۲:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      15 3
      پاسخ
      اونوقت چرا کاردار ایران اخراج میشه 🫠
    • فیروزه IR ۲۲:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      20 8
      پاسخ
      باز سگیونیستها واسه دنیا یه خوابی دیدن. لعنت به وجود شر و شیطانیشون که نمیذارن دنیا یک روز آسوده داشته باشه
    • IR ۲۲:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      0 0
      پاسخ
      چرا برای کشت شدن چندتا یهودی ایران و کشورهای دیگه این اقدام محکوم می‌کنه .ولی برای فلسطین این همه کشتار میشه محکوم نمیکنن ..برای کشتن مسلمان همه کشور ها سکوت میکنن ولی برای چندتا یهودی همه کشورها محکوم می‌کند خدا لعنت کنه سازمان بین‌المللی فقط طرف غیر مسلمانها وغیره ..
    • فرشید IR ۲۲:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      19 8
      پاسخ
      کار خود موساد هست
    • رزا IR ۲۲:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      19 6
      پاسخ
      کار خود اسرائیله دنبال بهانه برا جنگه ترامپ خوب بهش تجهیزات رسونده اما خبر نداره (و مکرو و مکرالله والله خیر الماکرین)
    • فرشاد RO ۲۲:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      19 8
      پاسخ
      حمله ۷ اکتبر هم کار خودشون بود،صد در صد
    • عماد ایرانی IR ۲۳:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      0 0
      پاسخ
      بدون شک این طراحی صهیونیستها برای مظلوم نمایی است مانند هلوکاست حتما کار خودشان است وباید. رسوا شوند .
    • کممنام IR ۲۳:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      0 0
      پاسخ
      خب تمام دنیا میتونن مظنون باشند چرا که تمام نقاط گیتی شعار ضد صهیونیسم و اسرائیل سر دادن
    • کوروش IR ۲۳:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      0 1
      پاسخ
      زیاد راه دور نرید کل عملیات ۷اکتبر حماس کارخود اسراییل بود برای بهانه جهت تخریب غزه
    • IR ۲۳:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      0 1
      پاسخ
      ازآنجاکه دردرگیری های اخیر۷اکتبریهودیان زیادی ازاسراییل مهاجرت کردن وبرنگشتند سرویس امنیتی اسرائیل درسراسردنیا محل زندگی يهوديان رانا امن می کنندتادوباره به اسرائیل برگردندشایدنوبت بعدی درروسیه ولهستان وفرانسه وآمریکا وترکیه باشد
    • IR ۰۰:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      5 3
      پاسخ
      کار موساد و سیا است!
    • اشنا IR ۰۰:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      3 1
      پاسخ
      این حملات قطعا"ازطرف خوداسراییل برای ایجادناامنی برای یهودیان است تاانهاراترغیب به مهاجرت به اسراییل کندروشی است که بارهااسراییل برای افزایش جمعیت اسراییل بکارگرفته وشایدبگوییم مهمترین عامل یهودستیزی خوداسراییل است!
    • علی IR ۰۰:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      6 3
      پاسخ
      آمریکا و صهیون و انگلیس شیاطین خبیث اند
    • رک IR ۰۰:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      6 3
      پاسخ
      چقدر ذات این اسرائیل خراب !!!!!خراب!!!
    • IR ۰۰:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      6 2
      پاسخ
      بله، به احتمال خیلی زیاد این عملیات کار موساد است.
    • ناشناس IR ۰۱:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      10 2
      پاسخ
      سیاست است کار خودشان است صهیونیزم نجس مرتکب شده
    • IR ۰۱:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      8 1
      پاسخ
      دیگه این نمایش ها و مظلوم نمایی های صهیونیستی نخ نما و کهنه شده . دوباره خودزنی برای توجیه جنگ های بیشتر و کودک کشی های بی پایان ! خدایا مردم دنیا رو از دست صهیونیست قصاب نجات بده . اینا برای رسیدن به اهداف شون به خودشون هم رحم نمی کنند
    • IR ۰۱:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      8 2
      پاسخ
      شما چه قومی هستید که حتی به خودتون هم رحم نمی کنید
    • علیرضا IR ۰۲:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      6 3
      پاسخ
      این حمله به یهودیان در استرالیا با برنامه ریزی از قبل زیر نظر اسرایل انجام شده است این رژیم کوک کش از هیچ کاری دریغ نمیکند به دستور نتانیاهو انجام داده اند خدا لعنتشون کند
    • IR ۰۴:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      5 2
      پاسخ
      خود اسرائیل حمله کرد ه تا بتونه از دنیا به نفع خود امتیاز بگیرد و ایران و کشورهای اسلامی را محکوم جلوه بدهد و احساسات جهان را برای خودش برانگیز د که مثلاً چقدر مظلوم هستند
    • IR ۰۷:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      5 2
      پاسخ
      قطعا کار خود یهودیهاست
      • IR ۱۰:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
        4 1
        دقیقا کار یهوده
    • امیر خیرآبادی IR ۰۸:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      3 1
      پاسخ
      آنها برای ترساندن یهودیان سر زمین اشغالی که اگر خارج شوید بروید اینگونه اتفاقات در انتظار شما هست انجام دادن از طرفی هم مظلوم نمایی کنند که ما مظلوم هستیم به ما حمله شد است چون آنها در همه دنیا جاسوس دارند نیروهای دارند که متوجه شوند این یک نقشه کثیفی بود تا به دنیا بگویند ما امنیت جهانی نداریم آنقدر هم بد نیستیم آنها به هم نوع خودشان هم رحم نمی کنند برای نقشه کثیف خودشان دیگر این بازی ها قدیمی شد است دنیا آگاه هست دلیلی ندارد
    • HK ۰۹:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      3 2
      پاسخ
      متاسفانه هر دو تروریست مسلمان بودن
    • محمد رضا IR ۱۰:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      0 0
      پاسخ
      صددرصد
    • رحیم IR ۱۱:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      1 0
      پاسخ
      شک نکنید - ولی بهتر بود تیتر میزدید اسرائیل و عواملش
    • ناشناس IR ۱۱:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      4 0
      پاسخ
      خدا هرچه زودتر اسراییل رو محو ونابود کنه قاتلهای بیرحم میخوان بااین جور کارها که ازطرف خودشون هست به ایران نسبت بدن که دوباره جنگ بوجود بیارن این قوم نابکار وظالم بابهانه های بنی اسراییلی حضرت موسی رو خسته کرده بودن
    • شهرام IR ۱۲:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      4 0
      پاسخ
      لعنت خدا بر هر چه صهیونیست کینه ای زبان نفهم خدایا شر آنها را از سر مسمانان بردار آمین یا رب العالمین
    • IR ۱۳:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      4 0
      پاسخ
      احتمال صد درصد کار خود موساد بخاطر نسل کشی در غزه ومسلمانان لبنان و منزوی شده
    • مجید IR ۱۴:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      3 0
      پاسخ
      دقیقا تحلیل درستی در رابطه با صهیون ارایه شد
    • حسن درویش IR ۱۵:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      3 0
      پاسخ
      این یهود چقدر بدبخت بیچاره هستن هیچکس به اینها کاری ندارد غیر خود یهود.برای اینکه امثال نتانیاهو ترامپ بتوانند یهود را به قول خودشان به سرزمین موعود ببرند.به ترور متوصل میشوند.خودشان همدیگه را میکشند که بگویند شما هیچ کجای دنیا امنیت ندارید.اینها را به مرگ میگیرن تا به تب رضایت بدن .
    • م IR ۱۵:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      3 0
      پاسخ
      کار صهیونیست کثیفه ،یهود با صهیونیست فرق میکنه ،این موجودات خبیث شیطان صفت از هیچ کار فروگذار نیستن، خدا میدونه پشت این سناریوی جدیدشون چه نقشه ای خوابیده، به امید خدا شرشون به خودشون برگرده
    • طاهر قرشیخ IR ۱۶:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      0 0
      پاسخ
      حمله تروریستی دیگری از یک پدر و پسر مسلمان تروریست! مطابق با ذات اسلام !
    • IR ۱۸:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      0 0
      پاسخ
      مگر میشود اسراییل بیاید یهودیان خودش را بکشد .چه حرفها .
    • IR ۱۸:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      0 0
      پاسخ
      شاید نتانیاهو رییس جمهور اسراییل تیراندازی کرده
    • IR ۱۹:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      0 0
      پاسخ
      بله چنانچه همه گفتند کار دو سازمان تروریستی موساد و سیا است دوباره نقشه برای حمله به ایران است باید سناریو را جور میکردند
    • بینام IR ۱۹:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      0 0
      پاسخ
      رژیم صهیونیستی هر جای کره زمین که بخواهد ترور و و بمب گذاری می کند و هیچ دولتی توان مقابله با آن را ندارد و نمی‌تواند جرآت کند که چیزی بگوید..فقط ایران هست که مقابله می کند با این رژیم کودک کش
    • IR ۲۰:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      0 0
      پاسخ
      خدا لعنتشون کنه این آدمها بویی از انسانیت وبشریت نبردن جونوروحشی ، یهودی بهائی کلیمی تمام ادیان ، انسانننند و خداوند خلق کرده انسانها هرکی بدینش ، خدا خودش بهتر میداند
    • مهدی IR ۲۱:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      0 0
      پاسخ
      اصلا بعید نیست که صهیونیستها این عمل را مرتکب شده باشند.
    • کامبیز IR ۲۱:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      0 0
      پاسخ
      به دودلیل این اتفاق افتاد ۱برای اینکه بزرگترین راهپیمایی علیه اسرائیل وهمدردی با مردم فلسطین دراسترالیا برپا شد ۲یهودیان زیادی به استرالیا مهاجرت کردن جلوگیری ازمهاجرت وبرگشت یهودیان به اسراییل بعلت خالی نشدن یهودیان دراسراییل وترساندن درسراسر جهان اتفاق خود اسراییلیا بوجود اوردن
    • حسین شرافت IR ۲۲:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      0 0
      پاسخ
      مشکل اینجاست که دولت و ماموران. استرالیا بی جهت و تحت تاثیرات غیره واقعی و خواست امریکا و اسراییل ممکن است حقایق این ماجرا را تغییر دهند!؟ وقتی با توجه به وقایع بعد از ۷ اکتبر و طوفان الاقصی و تنفر و انزجار جهانی نسبت به اسراییل جای هیچ شک و تردیدی نیست که این رخداد خونین برنامه ریزی شده دولت اسراییل و موساد است ولی ای کاش نظام اطلاعاتی استرالیا واقعیات را افشا کند و مغرضانه موضع گیری نکند ؟
    • IR ۰۳:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      0 0
      پاسخ
      همه می دانند که این وحشی بازی‌ها کار خود دولت اسرائیل است برای مظلوم نمایی حتی به یهودیهای خودشان هم رحم نمی کنند
    • IR ۰۸:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      0 0
      پاسخ
      بدترین انسانها کره زمین قوم ملعون یهود دشمن خدا و پیامبر و امام زمان خود شیطان هستند.حرامزاده هستند،هیچ حلال زاده ای قوم یهود را دوست ندارد.افتاد

