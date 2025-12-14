پلیس انگلیس تدابیر امنیتی اطراف معابد یهودی را تشدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، پلیس انگلیس در بیانیهای اعلام کرد در پی حمله به مراسم یهودیان در استرالیا، حضور نیروهای امنیتی در اطراف معابد یهودی و اماکن تجمع یهودیان در شهرهای مختلف این کشور افزایش یافته است.
بر اساس بیانیه منتشرشده در پایگاه اینترنتی پلیس لندن، نیروهای پلیس با همکاری نهادهای مرتبط حضور خود را در اطراف معابد یهودی و سایر اماکن تجمع یهودیان تقویت کردهاند.
در این بیانیه همچنین آمده است که گشتهای امنیتی اضافی در مناطق مسکونی و پرجمعیت برقرار شده است.
پیشتر، «چارلز سوم» پادشاه انگلیس، حمله مسلحانه به جشن مذهبی یهودیها (حنوکا) در ساحل باندای سیدنی استرالیا را که دستکم ۱۲ کشته و دهها زخمی بر جا گذاشت، «بدترین حمله تروریستی یهودستیزانه» توصیف کرده بود.
همچنین «کییر استارمر» نخستوزیر انگلیس، «شبانه محمود» وزیر کشور و «ایوِت کوپر» وزیر امور خارجه این کشور، با صدور پیامهایی این حادثه را تسلیت گفتند.
