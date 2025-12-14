  1. بین الملل
  2. اروپا
۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۳۹

پلیس انگلیس تدابیر امنیتی اطراف معابد یهودی را تشدید کرد

پلیس انگلیس تدابیر امنیتی اطراف معابد یهودی را تشدید کرد

پلیس انگلیس در بیانیه‌ای از تشدید تدابیر امنیتی در اطراف معابد یهودی و دیگر اماکن مرتبط با جامعه یهودیان در شهرهای مختلف انگلیس پس از حمله به مراسم یهودیان در سیدنی استرالیا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پلیس انگلیس در بیانیه‌ای اعلام کرد در پی حمله به مراسم یهودیان در استرالیا، حضور نیروهای امنیتی در اطراف معابد یهودی و اماکن تجمع یهودیان در شهرهای مختلف این کشور افزایش یافته است.

بر اساس بیانیه منتشرشده در پایگاه اینترنتی پلیس لندن، نیروهای پلیس با همکاری نهادهای مرتبط حضور خود را در اطراف معابد یهودی و سایر اماکن تجمع یهودیان تقویت کرده‌اند.

در این بیانیه همچنین آمده است که گشت‌های امنیتی اضافی در مناطق مسکونی و پرجمعیت برقرار شده است.

پیش‌تر، «چارلز سوم» پادشاه انگلیس، حمله مسلحانه به جشن مذهبی یهودی‌ها (حنوکا) در ساحل باندای سیدنی استرالیا را که دست‌کم ۱۲ کشته و ده‌ها زخمی بر جا گذاشت، «بدترین حمله تروریستی یهودستیزانه» توصیف کرده بود.

همچنین «کی‌یر استارمر» نخست‌وزیر انگلیس، «شبانه محمود» وزیر کشور و «ایوِت کوپر» وزیر امور خارجه این کشور، با صدور پیام‌هایی این حادثه را تسلیت گفتند.

کد خبر 6689394

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۳:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      0 0
      پاسخ
      زمانی که دختر ترامپ با یک یهودی ازدواج میکند و تغییر دین میدهد و همسر ایشان در زدو بند های اسلحه فروشی و کسب و کار با عربستان همکاری میکند و در جنگ با فلسطینیان حجم عظیم اسلحه به اسراعیل میفرستدایا کل کشورها شاهد نیستند که زاگرب یا اقای صاحب تویتر یا ایکس و دیگر سرمایه داران جهانی و بانکهای جهان و شرکتهای اسلحه سازی و تمام سیاست مداران در تمام کشورهای غربی باید از صهیمنیسم و یهودی باشند از جمله کارخانجات اسلحه سازی خبرگزاری ها و هوش مصنوعی در خدمت صهیونیسم باشد و برای دیگر مردم جایی نمی گذارند

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها