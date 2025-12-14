قهرمان مسلمانی که جان دهها یهودی را نجات داد؛ نتانیاهو در تنگنا+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، رسانه های استرالیایی از جوان مسلمانی به نام احمد الاحمد که جان دهها یهودی را از مرگ در جریان حمله سیدنی نجات داد و به شدت نتانیاهو را در تنگنا قرار داد، خبر دادند.

احمد الاحمد پدر دو کودک به قهرمان تبدیل شد و آن زمانی بود که موفق شد سلاح یکی از افراد مسلح را با دست خالی در جریان حمله سیدنی در روز یکشنبه بگیرد.

این قهرمان مسلمان، ضمن گرفتن سلاح این فرد مسلح او را مجبور به فرار می کند و این صحنه را دوربین ها ثبت کردند.

نخست وزیر استرالیا از این اقدام احمد الاحمد به شدت تمجید کرد.

این در حالی است که رسانه های اسرائیلی به شدت از اظهارات بنیامین نتانیاهو نخست ویر این رژیم که فردی که به یکی از افراد مسلح حمله سیدنی حمله کرده بود را قهرمان یهودی نامیده بودند، انتقاد کردند.

نتانیاهو مدعی شده بود: دیدید که یک قهرمان یهودی به عامل تیراندازی نزدیک شد و او را خلع سلاح کرد و جان دهها نفر را نجات داد.

اندکی بعد مشخص شد که قهرمان واقعی شهروند مسلمان احمد الاحمد است که این به شدت نتانیاهو را در تنگنا قرار داد و مشخص شد که یک مسلمان جان خود را برای نجات یهودیان به خطر انداخته است.