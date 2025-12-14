  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۱۹

قهرمان مسلمانی که جان دهها یهودی را نجات داد؛ نتانیاهو در تنگنا+فیلم

قهرمان مسلمانی که جان دهها یهودی را نجات داد؛ نتانیاهو در تنگنا+فیلم

اقدام یک مسلمان در خلع سلاح فرد مسلحی که به سمت یهودیان در سیدنی تیراندازی کرد، علاوه بر آنکه او را به یک قهرمان تبدیل کرد به شدت نتانیاهو دروغگو را رسوا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، رسانه های استرالیایی از جوان مسلمانی به نام احمد الاحمد که جان دهها یهودی را از مرگ در جریان حمله سیدنی نجات داد و به شدت نتانیاهو را در تنگنا قرار داد، خبر دادند.

احمد الاحمد پدر دو کودک  به قهرمان تبدیل شد و آن زمانی بود که موفق شد سلاح یکی از افراد مسلح را با دست خالی در جریان حمله سیدنی در روز یکشنبه بگیرد.

این قهرمان مسلمان، ضمن گرفتن سلاح این فرد مسلح او را مجبور به فرار می کند و این صحنه را دوربین ها ثبت کردند.

نخست وزیر استرالیا از این اقدام احمد الاحمد به شدت تمجید کرد.

این در حالی است که رسانه های اسرائیلی به شدت از اظهارات بنیامین نتانیاهو نخست ویر این رژیم که فردی که به یکی از افراد مسلح حمله سیدنی حمله کرده بود را قهرمان یهودی نامیده بودند، انتقاد کردند.

نتانیاهو مدعی شده بود: دیدید که یک قهرمان یهودی به عامل تیراندازی نزدیک شد و او را خلع سلاح کرد و جان دهها نفر را نجات داد.

اندکی بعد مشخص شد که قهرمان واقعی شهروند مسلمان احمد الاحمد است که این به شدت نتانیاهو را در تنگنا قرار داد و مشخص شد که یک مسلمان جان خود را برای نجات یهودیان به خطر انداخته است.

کد خبر 6689151

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • .محسن IR ۰۴:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      1 1
      پاسخ
      خودنتاهوی بی حیاخودش درسرزمینهای اشغالی اقدام به حرکتهای نژاد پرستانه میزنه یعنی اگریهودی اشگنازی باشی یهودی هستی وگرنه هیچ ارزشی پیش اون نتان یابونداری
    • احسان سلطانی IR ۱۵:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      1 0
      پاسخ
      سبحان الله چقدر پاک و منزه است خدایی که دست شیاطین را رو میکند
    • IR ۲۰:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      3 0
      پاسخ
      درود بر شرفش مسلمانها را سربلند کرد

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها