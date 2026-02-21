همکاری‌ اطلاعاتی چین و مصر علیه موساد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، نشریه صهیونیستی گلوبس گزارش داد که مصر و چین با یکدیگر برای کاهش نفوذ سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی موسوم به موساد در آفریقا همکاری می کنند و هدف از این همکاری ممانعت از به رسمیت شناخته شدن جدایی طلبان سومالی لند از سوی کشورهای مختلف است.

اقدام رژیم صهیونیستی در به رسمیت شناختن جدایی طلبان سومالی لند موجی از واکنش های منفی را در سراسر جهان به دنبال داشته است.

در این گزارش آمده است، در ابتدای سال جاری میلادی سرویس اطلاعات مصر با همکاری وزارت دفاع چین یک کارزار امنیتی و سیاسی گسترده در سراسر قاره آفریقا برای مقابله با تحرکات جاسوسی رژیم صهیونیستی به راه انداخته است چرا که اقدامات موساد به ضرر منافع مصر و چین است.

بر اساس این گزارش، مصر و چین همکاری های دو جانبه در خصوص اطلاعات و فناوری را برای رصد تحرکات موساد در آفریقا توسعه داده اند. چین سامانه های راداری و سیستم های جنگ الکترونیک پیشرفته ای را در اختیار مصر قرار داده تا بتواند تهدیدات هوایی علیه این کشور را بدون وابستگی به تل آویو و واشنگتن رصد کند. این همکاری ها شامل عملیات امنیتی سری مشترک و مقابله با تحرکات موساد در سودان، لیبی و شرق آفریقا نیز می شود.