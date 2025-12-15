  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۰۶

دیده‌بان حقوق بشر: ادعاهای اسرائیل صحت ندارد

دیده‌بان حقوق بشر با انتقاد از حملات رژیم صهیونیستی علیه مناطق غیرنظامی جنوب لبنان اعلام کرد هیچ مدرکی مبنی بر وجود اهداف نظامی در مناطق مورد حمله ارتش صهیونیستی و اطراف آن یافت نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد که حملات رژیم صهیونیستی علیه تجهیزات بازسازی و اماکن غیر نظامی در جنوب لبنان جنایت جنگی محسوب می‌شود.

در این گزارش آمده است، ارتش رژیم صهیونیستی بعد از آنکه مناطق مرزی در جنوب لبنان را به ویرانه تبدیل کرده تلاش دارد مانع بازسازی این مناطق و بازگشت ساکنان آنها شود.

دیده‌بان حقوق بشر تاکید کرد که حملات رژیم صهیونیستی علیه جنوب لبنان باعث تخریب ۳۶۰ دستگاه سنگین برای بازسازی این مناطق در کنار یک کارگاه تولید سیمان و آسفالت شده است.

این نهاد بین المللی تصریح کرد که هیچ مدرکی مبنی بر وجود اهداف نظامی در مناطق مورد حمله ارتش رژیم صهیونیستی و اطراف آن یافت نشده است. این در حالی است که ارتش رژیم صهیونیستی همواره مدعی حمله به زیر ساخت‌ها و مواضع وابسته به حزب الله در لبنان است.

دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد: ما هیچ دلیلی مبنی بر استفاده از این تجهیزات به عنوان وسائل نظامی از سوی حزب الله پیدا نکرده‌ایم.

