  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۵۱

نقشه اسرائیل برای قطع مسیرهای ارتباطی میان قدس و رام‌الله

نقشه اسرائیل برای قطع مسیرهای ارتباطی میان قدس و رام‌الله

یک مسئول فلسطینی از جزئیات نقشه رژیم صهیونیستی برای جدا کردن قدس اشغالی از مناطق اطراف آن به ویژه قطع مسیرهای ارتباطی با رام الله در کرانه باختری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، استاندار قدس اشغالی اعلام کرد که رژیم صهیونیستی با اجرای نقشه ساخت شهرک بزرگ جدید در منطقه فرودگاه بین المللی قدس واقع در شمال این منطقه به دنبال جدا کردن راه‌های ارتباطی با رام الله است.

وی افزود که اجرای این پروژه به صورت مستقیمی ساختار جغرافیایی مناطق فلسطینی نشین میان قدس اشغالی و رام الله را هدف قرار می‌دهد و تل آویو تلاش دارد معادله استعماری جدیدی را در این منطقه پیاده کند تا در نهایت هر گونه افق سیاسی برای اجرای راهکار ۲ دولتی را از بین ببرد.

این مسئول فلسطینی بیان کرد، رژیم صهیونیستی قصد دارد ۹ هزار واحد شهرکی جدید را در قلب منطقه تمدنی فلسطینی‌ها که دربرگیرنده کفر عقب، قلندیا، الرام، بیت حنینا و بیر نبالا است بسازد. بسیاری از این زمین‌ها بدون موافقت صاحبان آنها مصادره می‌شوند.

نقشه اسرائیل برای قطع مسیرهای ارتباطی میان قدس و رام‌الله

کد خبر 6690002

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها