به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، استاندار قدس اشغالی اعلام کرد که رژیم صهیونیستی با اجرای نقشه ساخت شهرک بزرگ جدید در منطقه فرودگاه بین المللی قدس واقع در شمال این منطقه به دنبال جدا کردن راه‌های ارتباطی با رام الله است.

وی افزود که اجرای این پروژه به صورت مستقیمی ساختار جغرافیایی مناطق فلسطینی نشین میان قدس اشغالی و رام الله را هدف قرار می‌دهد و تل آویو تلاش دارد معادله استعماری جدیدی را در این منطقه پیاده کند تا در نهایت هر گونه افق سیاسی برای اجرای راهکار ۲ دولتی را از بین ببرد.

این مسئول فلسطینی بیان کرد، رژیم صهیونیستی قصد دارد ۹ هزار واحد شهرکی جدید را در قلب منطقه تمدنی فلسطینی‌ها که دربرگیرنده کفر عقب، قلندیا، الرام، بیت حنینا و بیر نبالا است بسازد. بسیاری از این زمین‌ها بدون موافقت صاحبان آنها مصادره می‌شوند.

‌