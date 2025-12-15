  1. بین الملل
۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۹:۳۰

تیراندازی نظامیان اسرائیلی به سمت یک شهرک‌نشین صهیونیست

منابع عبری از تیراندازی نظامیان اسرائیلی به سمت یک شهرک نشین صهیونیست در کرانه باختری خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع صهیونیست گزارش دادند که نظامیان رژیم صهیونیستی به صورت اشتباهی به سمت یک شهرک نشین در منطقه کدومیم میان قلقیلیه و نابلس در کرانه باختری تیراندازی کردند.

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرد که در این تیراندازی یک شهرک نشین صهیونیست دارای اختلالات ذهنی به شدت زخمی شده است.

پیش از آن روزنامه یدیعوت آحارانوت مدعی شده بود که نظامیان صهیونیست به سمت یک فلسطینی که قصد داشت با چاقو به صهیونیست‌ها حمله کند شلیک کرده‌اند.

این در حالی است که ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شده این جوان مجروح یک چاقو در دست داشته است.

