خاخام صهیونیستی که در حمله سیدنی کشته شد که بود؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، یک شبکه عبری زبان فاش کرد که خاخام معروفی که در جریان حمله مسلحانه روز گذشته در سیدنی کشته شد به نام ایلی شلانگر پیشتر به اراضی اشغالی سفر کرده بود.

در این گزارش آمده است، شلانگر با نظامیان صهیونیست دیدار کرده بود و از آنها خواسته بود به جنگ غزه و نسل کشی فلسطینی‌ها ادامه دهند.

در جریان جنگ غزه طی ۲ سال بیش از ۷۰ هزار فلسطینی شهید و ۱۷۱ هزار تن دیگر زخمی شده‌اند که اکثر آنان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند.

روز گذشته حمله ۲ فرد مسلح به جشن یهودیان موسوم به حنوکا در یکی از سواحل شهر سیدنی استرالیا دست کم ۱۶ کشته و ده‌ها زخمی برجای گذاشت.

شلانگر نماینده جنبش حاباد در استرالیا به شمار می‌آمد؛ جنبشی که حقوق فلسطینی‌های تحت اشغال را به رسمیت نمی‌شناسد. وی به حمایت از کودک کشان صهیونیست افتخار می‌کرد.