  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۱۹

خانزاده: بیش از ۲ تن تخم مرغ فاقد گواهی بهداشتی در کاشمر توقیف شد

خانزاده: بیش از ۲ تن تخم مرغ فاقد گواهی بهداشتی در کاشمر توقیف شد

کاشمر- رئیس شبکه دامپزشکی کاشمر از توقیف یک دستگاه خودروی نیسان حامل دو تن تخم مرغ فاقد مجوز قرنطینه‌ای بهداشتی و بدون رعایت دستورالعمل‌های حمل بهداشتی خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید خانزاده از توقیف یک دستگاه خودروی نیسان حامل دو تن تخم مرغ فاقد مجوز قرنطینه‌ای بهداشتی و بدون رعایت دستورالعمل‌های حمل بهداشتی با همکاری نیروی انتظامی در جاده کاشمر خبر داد.

رئیس شبکه دامپزشکی کاشمر بیان کرد: داشتن کد رهگیری قرنطینه و پروانه بهداشتی برای خودروهای حمل فرآورده خام دامی الزامی بوده و باید خودروی حمل در شهرستان مبدا بارگیری مجوز قرنطینه اخذ و با رعایت زنجیره سرد و با تأیید شبکه دامپزشکی شهرستان مقصد در اماکن و مراکز عرضه مجاز اقدام به توزیع نمایند.

وی افزود: از محموله فوق توسط کارشناس شبکه دامپزشکی جهت تعیین قابلیت مصرف نمونه برداری و به آزمایشگاه اداره کل ارسال می‌شود.

خانزاده عنوان کرد: برای راننده متخلف پرونده تشکیل و به مراجع قضائی معرفی و محموله به صورت موقت تا مشخص شدن نتیجه آزمایش و صدور دستور مراجع قضائی و تعیین تکلیف توقیف شد.

رئیس شبکه دامپزشکی کاشمر ضمن تاکید بر نشانه گذاری بر روی تخم مرغ‌ها که باید نشان هویت و اطلاعات تاریخ تولید و انقضا درج شده باشد گفت: شهروندان از خرید تخم مرغ فاقد نشانه، شکسته، کثیف، ترک خورده خودداری کنند و بلافاصله پس از خرید آن را به یخچال منتقل نمایند.

کد خبر 6689686

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها