خانزاده: برای هزار و ۷۳۰ تن تخم مرغ مازاد کاشمر مجوز خروج صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید خانزاده ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: دامپزشکی تنها مرجع صادر کننده مجوز حمل بهداشتی این فرآورده خام دامی در کشور است که این کار نیز در چارچوب ضوابط و دستورالعمل‌های خاصی که از سوی سازمان دامپزشکی کشور مصوب شده است انجام می‌شود.

رئیس شبکه دامپزشکی کاشمر افزود: در همین راستا از ابتدای سال تا کنون ۷۳۰ تن تخم مرغ خوراکی تولید شده در مرغداری‌های شهرستان پس از بررسی و صدور مجوز بهداشتی و قرنطینه‌ای به شهرستان‌های استان و بیش از ۱ هزار تن به سایر نقاط کشور حمل شده است.

وی بیان کرد: با توجه به بروز بیماری تب برفکی در برخی نقاط بر ممنوعیت حمل دام فاقد مجوز بهداشتی قرنطینه‌ای دامپزشکی تاکید می‌شود که به دامداران شهرستان کاشمر توصیه می‌گردد از خرید دام جدید برای نگهداری بویژه از میدان دام و دام‌های فاقد گواهی بهداشتی دامپزشکی جداً خودداری کرده و از تردد افراد بویژه دلالان و کسانی که با میادین دام، کشتارگاه‌ها و سایر دامداری‌ها در ارتباط هستند به داخل گله یا دامداری، جلوگیری کنند.

خانزاده افزود: با هدف جلوگیری از سرایت تب برفکی از روستاهای اطراف به حیات‌وحش ورود هرگونه دام به این مناطق کاملاً ممنوع است و در صورت مشاهده دام در محدوده پارک، دام‌ها فوراً توقیف و به مرکز نگهداری ویژه منتقل می‌شوند و مالک دام مشمول برخورد قانونی و قضائی بدون اغماض خواهد شد.

رئیس شبکه دامپزشکی کاشمر با رد نگرانی ناشی از احتمال انتقال بیماری به انسان اذعان کرد بیماری تب برفکی از بیماری‌های مشترک بین انسان و دام محسوب نمی‌شود و هیچ گونه مشکلی برای مصرف گوشت و لبنیات وجود ندارد عنوان کرد: خوشبختانه تا امروز در این شهرستان مورد مثبتی دال بر ابتلای دام‌های شهرستان به بیماری تب برفکی سویه SAT۱ مشاهده نشده است