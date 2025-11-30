دوستخواه:خطر قطع گاز تولید ۸۱۰ تن تخم مرغ تربت جام را تهدید می‌ کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دوستخواه احمدی عصر شنبه در حاشیه بازدید نظارتی بر دو واحد بزرگ مرغ تخم‌گذار این شهرستان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هدف اصلی این بازدید، بررسی دقیق تمهیدات ایمنی، ارزیابی آمادگی کامل واحدها برای مقابله با فصل سرما و اطمینان از تداوم تولید بدون وقفه در شرایط جوی سرد بود.

مدیر جهاد کشاورزی تربت‌جام با تأکید بر اهمیت این واحدها در تأمین امنیت غذایی منطقه، بیان کرد: این دو واحد تولیدی مرغ تخم‌گذار در مجموع سالانه حدود ۸۱۰ تن تخم مرغ تولید می‌کنند که سهم بسیار قابل توجهی در تأمین پروتئین مورد نیاز جامعه و تضمین امنیت غذایی منطقه‌ایفا می‌نماید.

وی با اشاره به تجربیات سال‌های گذشته، بر لزوم نگهداری سوخت جایگزین و دوگانه‌سوز کردن سیستم‌های گرمایشی تأکید جدی کرد و افزود: واحدهای تولیدی باید احتمال قطعی گاز در اوج سرمای زمستان را جدی بگیرند و برای جلوگیری از هرگونه خسارت جبران‌ناپذیر به تولید، باید از هم اکنون تمهیدات لازم را بیندیشند.

دوستخواه احمدی این بازدید در را راستای برنامه‌های مستمر مدیریت جهاد کشاورزی تربت‌جام برای پایش، حمایت از واحدهای تولیدات دامی و همچنین تأمین امنیت تولید در تمامی فصول سال برشمرد.