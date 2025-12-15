به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، نشست کارگروه تخصصی بررسی نحوه اجرای خطوط قطارهای حومه‌ای استان تهران با هدف هم‌اندیشی درباره الزامات اجرایی، تأمین مالی، ناوگان مورد نیاز و اتصال خطوط حومه‌ای به شبکه متروی تهران برگزار شد.

در این نشست، مسعود نصرتی معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، بر ضرورت بررسی و هم‌اندیشی درباره نحوه اجرای خطوط قطارهای حومه‌ای استان تهران از طریق شرکت حمل‌ونقل ریلی حومه‌ای تأکید کرد و این نشست را مقدمه‌ای برای برگزاری نشست آتی با حضور رئیس‌جمهور، به‌منظور بررسی ناوگان مورد نیاز، چالش‌ها و الزامات بهره‌برداری از این خطوط اعلام کرد.

نصرتی با اشاره به ماهیت پروژه‌های ریلی حومه‌ای اظهار کرد: بخشی از این طرح‌ها نیمه‌تمام و باقی‌مانده از گذشته است که در حال اجراست و بخشی دیگر به پروژه‌های آینده مربوط می‌شود. این پروژه‌های برون‌شهری در صورت تکمیل، برای اتصال به متروی تهران نیازمند فراهم شدن الزامات و اختیارات مشخصی است که باید به‌صورت نهادی و قانونی تأمین شود. وی با بیان اینکه موضوع قطارهای حومه‌ای پیش‌تر در قالب شرکت مادر تخصصی حمل‌ونقل ریلی کشور وابسته به وزارت کشور پیگیری می‌شد که چند سال قبل منحل شد، افزود: در حال حاضر اساسنامه جدیدی در دولت در دست تدوین است که در آن، مباحث مربوط به قطارهای حومه‌ای و شهرهای اقماری استان تهران دیده شده و لازم است با دقت و نگاه راهبردی به آن پرداخته شود؛ بر اساس این اساسنامه، سهم مشارکت ۵۱ درصدی شهرداری‌ها و ۴۹ درصدی دولت پیش‌بینی شده که پس از تصویب، اجرایی خواهد شد.

معاون وزیر کشور با اشاره به رویکرد دولت نسبت به این پروژه‌ها تصریح کرد: پروژه‌های ریلی حومه‌ای، چه در دست اجرا و چه در برنامه‌های آینده، به‌دلیل برخی مشکلات حداقلی متوقف شده‌اند و مقرر است با مشارکت مشترک دولت و شهرداری‌ها مجدداً به جریان بیفتند. بخش قابل توجهی از چالش‌ها به تأمین مالی و تعیین اختیارات بازمی‌گردد که باید حل‌وفصل شود تا در نهایت، خطوط ریلی حومه‌ای به متروی تهران متصل شوند.

نصرتی با تأکید بر حساسیت مقطع زمانی کنونی گفت: در پایان دوره ششم شوراهای اسلامی شهرها قرار داریم و ممکن است طی شش ماه آینده تغییراتی در مدیریت شهری رخ دهد، اما لازم است شهرداران و مدیران شهری با نگاهی کلان به این پروژه‌ها توجه داشته باشند؛ چرا که پایه‌ها و زیرساخت‌های این طرح‌ها در گذشته مورد غفلت قرار گرفته و نیازمند توجه ویژه است.

وی افزود: متأسفانه میان شهر مادر و شهرهای اقماری توازن لازم برقرار نشده و استان البرز و شهرهای اقماری نظیر اسلامشهر، عمدتاً نقش خوابگاهی ایفا می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: اگرچه وزارتخانه‌های مختلف در مقاطعی وظایف خود را به‌درستی انجام نداده‌اند، اما در استان‌های تهران و البرز نیز در حوزه برنامه‌ریزی، مدیریت شهری و طرح‌های جامع شهری، به این موضوعات به‌صورت کافی پرداخته نشده است. امروز در حال اندیشیدن به آینده و پروژه‌هایی هستیم که سال‌ها به طول انجامیده و اجرایی نشده‌اند.

رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با اشاره به فرصت‌های پیش‌روی توسعه ریلی حومه‌ای خاطرنشان کرد: در حال حاضر نزدیکی شهرهای اقماری به تهران یک تهدید است اما با انجام پروژه‌های نیمه. تمام و اتصال خطوط حومه‌ای به شبکه متروی تهران این نزدیکی تبدیل به فرصت خواهد شد.

در ادامه این نشست، شهرداران شهرهای حومه‌ای و اقماری به بیان دیدگاه‌ها، پیشنهادها، مشکلات و چالش‌های موجود در مسیر اجرای خطوط قطارهای حومه‌ای پرداختند.

این نشست، در سالن جلسات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور برگزار شد و شهرداران شهرداری‌های تهران، کرج، اسلامشهر، شهر قدس، پرند، ورامین، رباط‌کریم، قرچک، نسیم‌شهر، پیشوا، گرمسار، گرمدره، پاکدشت، پردیس، گلستان، نصیرشهر، فردیس، اندیشه، شهریار، ملارد و باغستان برای هم‌اندیشی دعوت شده بودند

در این نشست هم‌اندیشی، کورش امیدی‌پور معاون امور شهرداری‌ها، امیر پالگانه مشاور رئیس و سرپرست اداره‌کل حوزه ریاست و روابط عمومی، سیدفرهاد خدابخشی مدیرکل دفتر حمل‌ونقل عمومی و ترافیک شهری، مصطفی آقاعلیخانی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه شهری، محمدرضا بیضاوی مدیرکل دفتر منابع انسانی، پشتیبانی و امور فنی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و مسعود کاظمی مدیرعامل اتحادیه سازمان‌های حمل‌ونقل مسافر شهری کشور حضور داشتند.