به گزارش خبرنگار مهر، مسعود نصرتی، در جریان بازدید از پروژه متروی اسلامشهر با بیان اینکه این طرح از پروژههای مهم اتصال شهرهای اقماری به تهران است، گفت: پروژه متروی اسلامشهر سالهاست در حال اجراست و امروز با تأکید دولت و مسئولان استانی، حمایت از سرمایهگذاری بخش خصوصی در این طرح مورد توافق قرار گرفت.
وی با اشاره به لزوم ایجاد ارتباط بین راهآهن جمهوری اسلامی ایران و خطوط متروی شهری افزود: اتصال ریلی بین کلانشهر تهران و شهرهای اقماری با اولویت اسلامشهر در دستور کار قرار دارد و برنامهریزی شده همزمان با تکمیل زیرساخت، ناوگان حملونقل ریلی نیز تأمین شود تا با مشکل نبود واگن پس از آمادهسازی خط مواجه نشویم.
نصرتی با تأکید بر حجم بالای سفرهای روزانه بین اسلامشهر و تهران تصریح کرد: بر اساس تصمیمات اتخاذشده، سرمایهگذاری و تأمین مالی پروژه بهصورت موازی با اجرای عملیات عمرانی انجام خواهد شد تا در افق دو ساله تکمیل طرح، هم زیرساخت و هم واگنها بهطور کامل آماده بهرهبرداری باشد.
معاون عمرانی وزیر کشور خاطرنشان کرد: بهرهبرداری از این خط ریلی نقش مؤثری در تسهیل تردد شهروندان، جذب سرمایهگذاری و رونق چرخه اقتصادی شهرستان اسلامشهر خواهد داشت.
نظر شما