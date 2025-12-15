به گزارش خبرنگار مهر، اصغر نوراللهزاده در حاشیه رونمایی از دو محصول دانشبنیان، از جمله یک آنزیم و یک دستگاه فناورانه که برای نخستینبار توسط شرکتهای دانشبنیان داخلی تولید شدهاند، اظهار کرد: نمایشگاه تستا یک رویداد کاملاً مبتنی بر تقاضا است و محصولات حاضر در آن، نمونهای از توانمندیهای داخلی کشور محسوب میشوند.
وی با اشاره به سیاستهای اصلی صندوق در دوره جدید، گفت: صنایعی که دارای مزیت رقابتی بوده و میتوانند محور توسعه اقتصادی کشور باشند، در اولویت حمایتهای صندوق قرار دارند. هدف ما این است که ضمن تقویت شرکتهای بزرگ در این حوزهها، زمینه رشد شرکتهای کوچک و استارتاپی نیز فراهم شود تا بتوانند پاسخگوی نیازهای این صنایع باشند.
نوراللهزاده افزود: تمرکز ما بر شکلدهی زنجیرههای ارزش کامل است؛ بهطوری که شرکتهای بزرگ و بینالمللی در رأس این زنجیرهها قرار گیرند و در کنار آنها، شرکتهای کوچکتر به ارائه خدمات و سرویسهای تخصصی بپردازند. این مدل، زمینه بینالمللی شدن اکوسیستم نوآوری کشور را فراهم میکند.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی همچنین با اشاره به حمایتهای ارزی صندوق برای توسعه فعالیتهای بینالمللی شرکتهای دانشبنیان گفت: با مصوبه قانونی مجلس و با هدف حمایت از ایرانیان مقیم خارج، مجوزهای لازم فراهم شده تا بتوانیم از فعالیتهای تولیدی شرکتهای دانشبنیان در خارج از کشور نیز حمایت کنیم. ضمن اینکه صادرات محصولات دانشبنیان نیز امکانپذیر است، مشروط بر اینکه بخش عمده ارزش افزوده در داخل کشور ایجاد شود.
وی در ادامه با اشاره به بازنگری در بستههای حمایتی صندوق تصریح کرد: برخی حمایتهایی که در سالهای گذشته ارائه شده بود، اصلاح شدهاند تا اثربخشی بیشتری داشته باشند. در دوره جدید، تمرکز بر توسعه همکاری با صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر شرکتی (CVC) و تقویت مشارکت صنایع بزرگ در تأمین مالی نوآوری است.
نوراللهزاده اضافه کرد: در حوزههایی مانند فولاد، پتروشیمی، نفت و همچنین بخشهایی که با امنیت غذایی کشور مرتبط هستند و مزیت رقابتی دارند، تقویت CVCها در دستور کار قرار گرفته است. در سایر حوزهها نیز در حال مذاکره با شرکتها و بنگاههای بزرگ برای ایجاد این صندوقها هستیم.
