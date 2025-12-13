آغاز هفتمین نمایشگاه تقاضای ساخت و تولید ایرانی «تستا» در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین دوره نمایشگاه تقاضای ساخت و تولید ایرانی (تستا) همانند سال‌های گذشته، همزمان با نمایشگاه «دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن‌بازار» و در هفته پژوهش، از امروز ۲۲ آذرماه ۱۴۰۴ به همت دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) و با مشارکت دستگاه‌های بزرگ دولتی و بنگاه‌های پیشرو صنعتی آغاز به کار کرد.

این نمایشگاه با حضور مجموعه‌هایی فعال در حوزه‌های نفت، انرژی، فولاد، معدن، آب و فاضلاب، فناوری اطلاعات و صنایع پیشرفته، در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران، سالن ۴۱ برگزار می‌شود.

نمایشگاه تستا در سطح بین‌المللی با عنوان Reverse Expo یا نمایشگاه‌های تقاضامحور شناخته می‌شود. در این رویداد، سازمان‌ها و شرکت‌هایی که نیازمند توسعه فناوری هستند، فرصت می‌یابند نیازهای فناورانه خود را به‌صورت مستقیم و در قالب غرفه‌های نمایشگاهی عرضه کنند.

هدف اصلی از برگزاری این نمایشگاه، بسترسازی برای تجاری‌سازی نتایج پژوهشی، شناسایی نیازهای فناورانه کشور و تقویت ارتباط میان صنعت و دانشگاه عنوان شده است. دبیرخانه شورای عالی عتف تلاش دارد از طریق این نمایشگاه، فضای مناسبی برای مذاکره، تعامل و انعقاد قراردادهای فناورانه میان فناوران، شرکت‌های دانش‌بنیان و متقاضیان صنعتی فراهم کند.

شرکت‌ها و سازمان‌های حاضر در نمایشگاه تستا ۱۴۰۴ عبارت‌اند از:

• وزارت نیرو

• شرکت‌های آب و فاضلاب کشور

• شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران و شرکت‌های آب منطقه‌ای

• شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)

• شرکت مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق

• وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

• پارک علم و فناوری نفت (ارائه اولویت‌های فناورانه وزارت نفت)

• صندوق نوآوری و شکوفایی

• سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)

• گروه فولاد مبارکه اصفهان

• بنیاد مستضعفان

• شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول)

• شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران

• هلدینگ صبا انرژی

• سازمان هواپیمایی کشوری

• فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران