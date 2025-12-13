  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۱۹

آغاز هفتمین نمایشگاه تقاضای ساخت و تولید ایرانی «تستا» در تهران

آغاز هفتمین نمایشگاه تقاضای ساخت و تولید ایرانی «تستا» در تهران

هفتمین دوره نمایشگاه تقاضای ساخت و تولید ایرانی (تستا) از امروز ۲۲ آذرماه با حضور دستگاه‌های بزرگ دولتی و بنگاه‌های صنعتی کشور در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین دوره نمایشگاه تقاضای ساخت و تولید ایرانی (تستا) همانند سال‌های گذشته، همزمان با نمایشگاه «دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن‌بازار» و در هفته پژوهش، از امروز ۲۲ آذرماه ۱۴۰۴ به همت دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) و با مشارکت دستگاه‌های بزرگ دولتی و بنگاه‌های پیشرو صنعتی آغاز به کار کرد.

این نمایشگاه با حضور مجموعه‌هایی فعال در حوزه‌های نفت، انرژی، فولاد، معدن، آب و فاضلاب، فناوری اطلاعات و صنایع پیشرفته، در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران، سالن ۴۱ برگزار می‌شود.

نمایشگاه تستا در سطح بین‌المللی با عنوان Reverse Expo یا نمایشگاه‌های تقاضامحور شناخته می‌شود. در این رویداد، سازمان‌ها و شرکت‌هایی که نیازمند توسعه فناوری هستند، فرصت می‌یابند نیازهای فناورانه خود را به‌صورت مستقیم و در قالب غرفه‌های نمایشگاهی عرضه کنند.

هدف اصلی از برگزاری این نمایشگاه، بسترسازی برای تجاری‌سازی نتایج پژوهشی، شناسایی نیازهای فناورانه کشور و تقویت ارتباط میان صنعت و دانشگاه عنوان شده است. دبیرخانه شورای عالی عتف تلاش دارد از طریق این نمایشگاه، فضای مناسبی برای مذاکره، تعامل و انعقاد قراردادهای فناورانه میان فناوران، شرکت‌های دانش‌بنیان و متقاضیان صنعتی فراهم کند.

شرکت‌ها و سازمان‌های حاضر در نمایشگاه تستا ۱۴۰۴ عبارت‌اند از:
• وزارت نیرو
• شرکت‌های آب و فاضلاب کشور
• شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران و شرکت‌های آب منطقه‌ای
• شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)
• شرکت مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق
• وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
• پارک علم و فناوری نفت (ارائه اولویت‌های فناورانه وزارت نفت)
• صندوق نوآوری و شکوفایی
• سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)
• گروه فولاد مبارکه اصفهان
• بنیاد مستضعفان
• شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول)
• شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران
هلدینگ صبا انرژی
• سازمان هواپیمایی کشوری
• فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

کد خبر 6687560
مهتاب چابوک

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها