نشست شهرداران نباید بدون مصوبه بماند؛ شهرداران در انتخابات دخالت نکنند

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر مؤمنی ظهر دوشنبه در نشست شهرداران مراکز استانهای کشور که به میزبانی گرگان برگزار شد، ضمن قدردانی از میزبانی استان گلستان، پیشاپیش روز حملونقل و یکصدمین سالگرد تأسیس شهرداری گرگان را تبریک گفت و از استاندار گلستان، اعضای شورای اسلامی شهر و نمایندگان مردم گرگان در مجلس شورای اسلامی قدردانی کرد.
وی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد درباره ظرفیتها و مسائل استان گلستان اظهار کرد: این نشست بهطور ویژه به موضوع شهرداریهای مراکز استانها اختصاص دارد و تلاشها و زحمات شهرداران سراسر کشور شایسته قدردانی است.
وزیر کشور با تأکید بر استفاده از دیدگاهها و پیشنهادهای مطرحشده در جلسه افزود: انتظار ما این نیست که تمام مشکلات مدیریت شهری در یک نشست حلوفصل شود، اما تأکید داریم که این جلسات باید حتماً دارای خروجی مشخص باشد.
مؤمنی اظهار کرد: نکات و مسائل مطرحشده از سوی شهرداران باید بهصورت دقیق دستهبندی شود و راهکارهای ارائهشده در پایان هر نشست، در قالب چند موضوع مشخص به تصویب برسد، ابلاغ شود و بهصورت جدی مورد پیگیری قرار گیرد.
وی ادامه داد: حاصل اجماع و توافق شهرداران باید منجر به رفع بخشی از مشکلات، برداشتن موانع اجرایی و ایجاد اثر ملموس در مدیریت شهری شود و در مواردی که نیاز به اصلاح قانون یا آئیننامه وجود دارد، این موضوعات نیز بهطور شفاف پیگیری خواهد شد.
وزیر کشور بر تداوم این رویکرد نتیجهمحور در نشستهای آتی تأکید کرد و گفت: هدف نهایی، بهبود عملکرد شهرداریها و ارتقای کیفیت خدماترسانی به مردم در مراکز استانهاست.
وزیر کشور با تأکید بر اهمیت نقش شهرداران در رضایتمندی و رفاه مردم گفت: شهرداریها نه تنها مسئول خدمات شهری هستند، بلکه میتوانند الگو و الهامبخش سایر شهرها باشند و نقش بیبدیلی در سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی شهروندان دارند.
مؤمنی با اشاره به آستانه روز حملونقل، توسعه جابجایی شهروندان و کاهش ترافیک را اولویت مهم دولت عنوان کرد و گفت: در حال حاضر ۳۵ تا ۴۰ درصد جابجایی مسافران با حملونقل عمومی انجام میشود، این میزان باید به ۷۰ تا ۷۵ درصد برسد تا مردم با ۲۰۰ تا ۳۰۰ متر پیادهروی به سیستمهای ایمن و ارزان دسترسی پیدا کنند.
وی با بیان جزئیات اقدامات دولت، خبر داد: دو هزار دستگاه اتوبوس جدید با حمایت دولت خریداری شده و نوسازی ۹۴۳ کیلومتر خطوط مترو با ۲۶۷ ایستگاه در حال بهرهبرداری و ۲۷۰ کیلومتر دیگر در دست اقدام است. همچنین هزار و ۷۷۰ واگن مترو با اعتبار ۳۳ میلیون دلار تأمین شد که سهم قابل توجهی در کاهش آلودگی و افزایش کیفیت خدمات حملونقل دارد.
وزیر کشور، برقیسازی و نوسازی ناوگان تاکسیها و اتوبوسهای شهری را اولویت سالهای آینده عنوان کرد و افزود: در سال ۱۴۰۴، ۵۶ همت اوراق مالی به شهرداریها اختصاص یافت که ۷۸ درصد آن مربوط به حملونقل عمومی است و برای سال آینده ۶ هزار تاکسی برقی پیشبینی شده که ۸۰ درصد آن توسط دولت تأمین خواهد شد.
وی همچنین بر اهمیت ایمنی، کاهش تصادفات و هماهنگی بینبخشی تاکید کرد و گفت: شهرداریها به تنهایی نمیتوانند موفق شوند و همکاری با پلیس و دیگر دستگاهها ضروری است.
مؤمنی درباره مدیریت انرژی و توسعه انرژیهای خورشیدی گفت: استفاده از پنلهای خورشیدی در مدارس و اماکن عمومی باعث صرفهجویی و کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی میشود و کمک بزرگی به توسعه کشور و حفاظت از محیط زیست خواهد کرد.
وزیر کشور در بخش دیگری به اهمیت شفافیت، انضباط مالی و رعایت حقوق شهروندی اشاره کرد و گفت: پایداری قوانین، پیشبینیپذیری مقررات و جلوگیری از تخلفات شهری اعتماد مردم را افزایش میدهد و رضایتمندی آنها را بالا میبرد.
وی همچنین درباره انتخابات شوراها تاکید کرد: مشارکت مردم با ایجاد فرصتهای برابر و خدمات مناسب افزایش مییابد و هیچ نیازی به اقدامات نمایشی و دخالتهای غیرقانونی نیست.
مؤمنی از شهرداران خواست تمرکز خود را بر پروژههای نیمهتمام و واقعی، نوسازی حملونقل عمومی، مدیریت انرژی و بهبود زندگی روزمره مردم قرار دهند و افزود: تلاش و خدمت صادقانه شما انگیزه و مشارکت مردم را بالا میبرد و باعث ارتقای کیفیت زندگی شهری خواهد شد.
وزیر کشور همچنین تاکید کرد: شهرداران با رعایت قوانین و دوری از هرگونه اقدام غیرقانونی، میتوانند نقش خود را در افزایش مشارکت اجتماعی و اعتماد عمومی ایفا کنند و افزود: شفافیت مالی، ثبات در برنامهها و پاسخگویی به مردم، بهترین مسیر برای انگیزهبخشی و مشارکت حداکثری است.
نظر شما