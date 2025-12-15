به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر مؤمنی، وزیر کشور، صبح دوشنبه در مراسم افتتاح متمرکز هفت پروژه آموزشی استان گلستان اظهار کرد: پویش «ایرانجان» که با همکاری وزارت کشور و صداوسیما از هفته گذشته آغاز شده، نقش مؤثری در معرفی ظرفیتها و توانمندیهای استانها از جمله گلستان داشته و میتواند زمینهساز جذب سرمایهگذاران باشد.
وی با تأکید بر امنیت سرمایهگذاری در گلستان افزود: این استان با تلاش دستگاههای انتظامی، امنیتی و نظامی از امنیت پایدار برخوردار است و هر میزان سرمایهگذاری در آن، بدون تردید با بازگشت سرمایه همراه خواهد بود.
وزیر کشور با اشاره به موقعیت جغرافیایی گلستان افزود: قرار گرفتن استان در مسیر شرق به غرب و شمال به جنوب کشور و تردد گسترده زائران مشهد مقدس، فرصت مهمی برای توسعه گردشگری و اقتصاد منطقه ایجاد کرده است، اما افزایش ماندگاری مسافران نیازمند تقویت زیرساختهاست.
مؤمنی ادامه داد: استان گلستان در حوزههای گردشگری، کشاورزی، دامداری و صنایع مختلف ظرفیتهای بالایی دارد و شناسایی فرصتهای سرمایهگذاری و سرمایهگذاران داخلی و خارجی در این استان بهخوبی انجام شده است و تنها باید موانع پیشروی سرمایهگذاران برطرف شود.
وی دیپلماسی منطقهای و همسایهمحوری را از سیاستهای قطعی جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: استان گلستان با برخورداری از مرزهای آبی و خشکی، فرودگاه و اتصال به راهآهن سراسری، ظرفیت مناسبی برای توسعه تعاملات اقتصادی با کشورهای همسایه دارد.
وزیر کشور با اشاره به افتتاح پروژههای آموزشی استان بیان کرد: امروز هفت مدرسه با ۴۲ کلاس درس و اعتباری بالغ بر ۱۱۹ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید و همزمان دو مزرعه خورشیدی کوچکمقیاس نیز افتتاح شد.
مؤمنی عدالت آموزشی را از اولویتهای دولت عنوان کرد و افزود: از دهه فجر سال گذشته تاکنون ۵۵ مدرسه در استان گلستان افتتاح شده و تا دهه فجر امسال نیز ۳۵ مدرسه دیگر به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی با تأکید بر توسعه انرژیهای پاک گفت: استفاده از انرژی خورشیدی بهویژه در مدارس و اماکن دولتی باید گسترش یابد تا ضمن کاهش هزینهها، از تبعات زیستمحیطی انرژیهای فسیلی جلوگیری شود.
نظر شما