  1. استانها
  2. گلستان
۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۱۹

امان زاده: شهرداری‌ها پیشگام امیدآفرینی و افزایش مشارکت مردم باشند

امان زاده: شهرداری‌ها پیشگام امیدآفرینی و افزایش مشارکت مردم باشند

گرگان-نماینده مردم گرگان و آق‌قلا با تأکید بر نقش شهرداری‌ها در آستانه انتخابات گفت: تقویت امکانات، به‌ویژه در مناطق محروم، برای امیدآفرینی و افزایش مشارکت مردمی ضروری است.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالغفور امان زاده ظهر دوشنبه در نشست شهرداران مراکز استان‌های کشور که با حضور وزیر کشور به میزبانی استان گلستان برگزار شد، ضمن خیرمقدم به شهرداران و میهمانان، از حضور وزیر کشور به‌عنوان وزیری جهادی در این نشست قدردانی کرد و صدمین سالگرد تأسیس شهرداری گرگان را به مردم این شهر تبریک گفت.

وی با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی و قومی استان گلستان اظهار کرد: معرفی توانمندی‌ها و تنوع فرهنگی استان در قالب برنامه‌های رسانه‌ای ملی، نقش مؤثری در شناساندن جایگاه گلستان در سطح کشور داشته و امروز این استان با همین ظرفیت‌ها میزبان شهرداران و مسئولان ارشد کشور است.

نماینده مردم گرگان و آق‌قلا با تأکید بر اهمیت مقطع زمانی پیش‌ِ رو افزود: در آستانه انتخابات شوراها، مسئولیت همه دستگاه‌ها به‌ویژه شهرداری‌های مراکز استان‌ها برای امیدآفرینی و افزایش مشارکت مردم سنگین‌تر از گذشته است و این موضوع، خواست مقام معظم رهبری و ضرورتی برای تقویت امنیت سیاسی و اجتماعی کشور به شمار می‌رود.

امان زاده اظهار کرد: مردم زمانی به مشارکت حداکثری ترغیب می‌شوند که آثار تلاش، خدمت و کار جهادی را در شهر و محل زندگی خود به‌طور ملموس مشاهده کنند؛ از این رو شهرداری‌ها باید با استفاده بهینه از امکانات موجود، اقدامات عمرانی و خدماتی را با جدیت بیشتری دنبال کنند.

وی با اشاره به محدودیت‌های مالی شهرداری‌ها در مناطق محروم، مرزی و کم‌برخوردار، از وزیر کشور خواست با اولویت این مناطق، نسبت به تأمین تجهیزات، ماشین‌آلات خدمات شهری و امکانات حمل‌ونقل و پسماند اقدام شود تا شهرداری‌ها بتوانند خدمات‌رسانی مؤثرتری به مردم ارائه دهند.

نماینده مردم گرگان و آق‌قلا تأکید کرد: تقویت خدمت‌رسانی و امیدآفرینی در آستانه انتخابات، زمینه‌ساز مشارکت گسترده مردم، ناکامی دشمنان و تحقق منویات مقام معظم رهبری خواهد بود و همه مسئولان در این مسیر وظیفه‌ای جدی و انکارناپذیر بر عهده دارند

کد خبر 6690040

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها