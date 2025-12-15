به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالغفور امان زاده ظهر دوشنبه در نشست شهرداران مراکز استانهای کشور که با حضور وزیر کشور به میزبانی استان گلستان برگزار شد، ضمن خیرمقدم به شهرداران و میهمانان، از حضور وزیر کشور بهعنوان وزیری جهادی در این نشست قدردانی کرد و صدمین سالگرد تأسیس شهرداری گرگان را به مردم این شهر تبریک گفت.
وی با اشاره به ظرفیتهای فرهنگی، اجتماعی و قومی استان گلستان اظهار کرد: معرفی توانمندیها و تنوع فرهنگی استان در قالب برنامههای رسانهای ملی، نقش مؤثری در شناساندن جایگاه گلستان در سطح کشور داشته و امروز این استان با همین ظرفیتها میزبان شهرداران و مسئولان ارشد کشور است.
نماینده مردم گرگان و آققلا با تأکید بر اهمیت مقطع زمانی پیشِ رو افزود: در آستانه انتخابات شوراها، مسئولیت همه دستگاهها بهویژه شهرداریهای مراکز استانها برای امیدآفرینی و افزایش مشارکت مردم سنگینتر از گذشته است و این موضوع، خواست مقام معظم رهبری و ضرورتی برای تقویت امنیت سیاسی و اجتماعی کشور به شمار میرود.
امان زاده اظهار کرد: مردم زمانی به مشارکت حداکثری ترغیب میشوند که آثار تلاش، خدمت و کار جهادی را در شهر و محل زندگی خود بهطور ملموس مشاهده کنند؛ از این رو شهرداریها باید با استفاده بهینه از امکانات موجود، اقدامات عمرانی و خدماتی را با جدیت بیشتری دنبال کنند.
وی با اشاره به محدودیتهای مالی شهرداریها در مناطق محروم، مرزی و کمبرخوردار، از وزیر کشور خواست با اولویت این مناطق، نسبت به تأمین تجهیزات، ماشینآلات خدمات شهری و امکانات حملونقل و پسماند اقدام شود تا شهرداریها بتوانند خدماترسانی مؤثرتری به مردم ارائه دهند.
نماینده مردم گرگان و آققلا تأکید کرد: تقویت خدمترسانی و امیدآفرینی در آستانه انتخابات، زمینهساز مشارکت گسترده مردم، ناکامی دشمنان و تحقق منویات مقام معظم رهبری خواهد بود و همه مسئولان در این مسیر وظیفهای جدی و انکارناپذیر بر عهده دارند
