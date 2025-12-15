به گزارش خبرنگار مهر، رمضانعلی سنگدوینی ظهر دوشنبه در نشست شهرداران مراکز استان‌های کشور که به میزبانی گرگان برگزار شد، با اشاره به نقش رسانه ملی در معرفی ظرفیت‌های استان گلستان اظهار کرد: برنامه «ایران جان» صدا و سیما با رویکرد معرفی استان‌ها، نقش مؤثری در شناساندن توانمندی‌ها و جاذبه‌های گلستان در سطح ملی ایفا کرده است.



نماینده مردم گرگان و آق‌قلا با بیان اینکه کشور در آستانه بررسی بودجه سالانه قرار دارد، افزود: هر جا نیاز باشد برای حمایت از شهرداری‌ها، مجلس آمادگی همکاری دارد و می‌توان از ظرفیت‌هایی مانند مالیات بر ارزش افزوده برای تقویت منابع مالی، به‌ویژه در شهرهای کوچک، بهره گرفت.



سنگدوینی با اشاره به تسویه بخش عمده معوقات شهرداری‌های شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر جمعیت، این اقدام را مثبت و قابل تقدیر دانست و گفت: این روند می‌تواند نقش مهمی در بهبود خدمات‌رسانی شهری داشته باشد.



وی در بخش دیگری از سخنان خود، جذب سرمایه‌گذار را از ضرورت‌های توسعه شهری برشمرد و اظهار کرد: شهرداری‌های مراکز استان‌ها باید در کنار اولویت‌دهی به خدمات شهری، با برنامه‌ریزی دقیق زمینه حضور سرمایه‌گذاران در حوزه توسعه شهری و گردشگری را فراهم کنند.



نماینده مردم گرگان و آق‌قلا به پیگیری پروژه تله‌کابین گرگان اشاره کرد و گفت: وزیر کشور دستور پیگیری این موضوع را صادر کرده و قرار است نتیجه بررسی‌ها در جلسه هیئت دولت اعلام شود که می‌تواند خبر خوبی برای مردم گرگان باشد.