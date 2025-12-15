نورمفیدی: مشکلات اقتصادی و کشاورزی ریشه در مدیریت داخلی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کاظم نورمفیدی ظهر دوشنبه در دیداری صمیمانه با اسکندر مؤمنی وزیر کشور سفرهای میدانی مسئولان و ارتباط مستقیم با واقعیت‌های استان‌ها را یکی از ارکان اصلی مدیریت موفق کشور دانست و اظهار کرد: حضور میدانی مسئولان و شنیدن بی‌واسطه مشکلات مردم، زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌های دقیق و مؤثر خواهد بود.

نماینده ولی‌فقیه در گلستان با اشاره به مشکلات ساختاری استان در حوزه‌های کشاورزی، صنعت و گردشگری، افزود: گلستان از ظرفیت‌های فراوانی برخوردار است، اما چالش‌های ریشه‌ای و بعضاً مدیریتی مانع شکوفایی این توانمندی‌ها شده است و نیاز به برنامه‌ریزی هدفمند و نگاه ویژه دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر جنگ شناختی، افزود: مشکلات اقتصادی یکی از ابزارهای اصلی دشمن در این جنگ است، اما راه خنثی‌سازی آن نه در شعار، بلکه در حل مسائل واقعی مردم، اصلاح مدیریت‌ها و کاهش فشارهای معیشتی نهفته است.

آیت‌الله نورمفیدی نقش رسانه‌ها را در این مسیر بسیار مهم دانست و گفت: صدا و سیما و سایر رسانه‌ها باید در کنار بیان مشکلات، دستاوردها و پیشرفت‌های کشور را نیز منعکس کنند تا امید اجتماعی تقویت و آگاهی عمومی افزایش یابد.

امام جمعه گرگان با اشاره به دغدغه‌های روزمره مردم نسبت به گرانی و هزینه‌های زندگی، خاطرنشان کرد: فشار معیشتی واقعیتی انکارناپذیر است و همه ارکان حاکمیت باید با همدلی و همکاری، دولت را در مسیر کاهش این مشکلات یاری کنند.

وی همچنین بر لزوم اصلاح نظام مدیریتی و پرهیز از باندبازی تأکید کرد و افزود: در همه حوزه‌ها، از اقتصاد و کشاورزی تا ورزش و فرهنگ، شایسته‌سالاری باید جایگزین روابط جناحی و تعارف‌های مدیریتی شود.

نورمفیدی با اشاره به وضعیت خاص کشاورزی استان گلستان گفت: روی آوردن کشاورزان به کشت شالی، حتی در شرایط کم‌آبی، نتیجه نبود صرفه اقتصادی در سایر محصولات است؛ این مسئله یک چالش مدیریتی داخلی است و ارتباطی با دشمن خارجی ندارد.

وی در ادامه، توسعه گردشگری را نیازمند ایجاد زیرساخت و جاذبه‌های واقعی دانست و اظهارکرد: بدون اجرای پروژه‌هایی نظیر توسعه جزیره آشوراده، نمی‌توان انتظار رونق گردشگری و اشتغال پایدار در استان را داشت.

نماینده ولی‌فقیه در استان گلستان در پایان، با قدردانی از رئیس‌جمهور به دلیل نگاه دغدغه‌مند و رویکرد حل ریشه‌ای مسائل کشور، بر آمادگی کامل برای همکاری همه‌جانبه با دولت در مسیر پیشرفت، آرامش اجتماعی و بهبود وضعیت معیشتی مردم تأکید کرد.