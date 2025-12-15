  1. جامعه
  2. شهری
۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۱۲

پروژه فراهنگ گامی مؤثر در ارتقای سرانه‌های خدمات شهری است

پروژه فراهنگ گامی مؤثر در ارتقای سرانه‌های خدمات شهری است

مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران از اجرای پروژه فراهنگ در منطقه ۲ پایتخت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اصغر کمالی‌زاده، مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران با اشاره به آغاز پروژه فراهنگ در محدوده اسلام‌آباد اظهار کرد: این پروژه در محله دریا و در محدوده بلوار فرهنگ و مجاور خیابان میرملاک اجرا می‌شود و با هدف تأمین زیرساخت‌های فرهنگی و خدماتی مورد نیاز شهروندان منطقه، با تأکید بر بهره‌مندی سالمندان، طراحی شده است.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران توضیح داد: پروژه فراهنگ با رویکردی چندمنظوره، تلاش دارد مجموعه‌ای جامع از خدمات فرهنگی، اجتماعی و رفاهی را در قالب یک فضای شهری پویا فراهم آورد و زمینه‌ساز افزایش تعاملات اجتماعی، ارتقای نشاط اجتماعی و تقویت سرمایه اجتماعی در محله شود.

وی افزود: مساحت عرصه این پروژه ۳۸۹۴ مترمربع و زیربنای ناخالص آن ۱۸۴۶۱ مترمربع پیش‌بینی شده و کاربری‌های متنوعی از جمله فضاهای فرهنگی، درمانی، ورزشی و فراغتی برای آن در نظر گرفته شده است. در طراحی این مجموعه، توجه به دسترسی‌پذیری، ایمنی، آسایش استفاده‌کنندگان و پاسخ‌گویی به نیازهای اقشار مختلف، به‌ویژه سالمندان، از اولویت‌های اصلی بوده است.

کمالی‌زاده با تأکید بر نقش این‌گونه پروژه‌ها در بازآفرینی شهری تصریح کرد: توسعه متوازن خدمات عمومی و ارتقای سرانه‌های شهری، از اولویت‌های سازمان نوسازی شهرداری تهران است و پروژه اسلام‌آباد می‌تواند به‌عنوان الگویی موفق در مسیر ایجاد فضاهای خدماتی و فرهنگی چند عملکردی در بافت‌های شهری مطرح شود.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران همچنین خاطرنشان کرد: در این مجموعه ۱۸۸ واحد پارکینگ پیش‌بینی شده است تا ضمن پاسخ‌گویی به نیازهای مجموعه، تأثیرات ترافیکی محدوده نیز به حداقل برسد.

کد خبر 6690041

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها