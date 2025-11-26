به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اصغر کمالی‌زاده مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با بیان این که پروژه «فراهنگ» در قلب منطقه ۲ تهران و در محدوده محله دریا، پل مدیریت و بلوار فرهنگ، با مالکیت شهرداری و مساحتی بالغ بر ۳۸۹۴ مترمربع واقع شده است، گفت: هدف از اجرای پروژه «فراهنگ» ایجاد فضایی چندمنظوره است که خدمات فرهنگی، درمانی، ورزشی و فراغتی را به شهروندان ارائه دهد و کیفیت زندگی ساکنان منطقه را به‌طور ملموس ارتقا بخشد.

وی افزود: این مجموعه با زیربنای ناخالص نزدیک به ۱۸ هزار و ۴۶۱ مترمربع و تعداد ۱۸۰ جای پارک طراحی شده تا علاوه بر پاسخگویی به نیازهای روزمره شهروندان، به محلی امن و راحت برای فعالیت‌های مختلف تبدیل شود.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران تأکید کرد: با برگزاری مناقصه انتخاب پیمانکار، تلاش داریم تا بهترین ظرفیت‌های اجرایی و تخصصی در پروژه مشارکت داشته باشند و کیفیت ساخت و خدمات به بالاترین سطح ممکن برسد. انتظار داریم پروژه «فراهنگ» پس از تکمیل، به یکی از نقاط شاخص فرهنگی و خدماتی در منطقه تبدیل شود و علاوه بر تأمین نیازهای شهری، سرزندگی محلات را افزایش دهد.

وی همچنین خاطرنشان کرد که پروژه‌هایی از این دست، ضمن ایجاد فضاهای کاربردی برای شهروندان، موجب تقویت تعاملات اجتماعی و ارتقای نشاط شهری می‌شوند و یکی از برنامه‌های مهم شهرداری تهران برای توسعه پایدار و هوشمند شهر است.